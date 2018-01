Asambleísta Tanlly Vera: Hemos solicitado a Contraloría que investigue retiro de US$300 millones de cuenta de reconstrucción de Manabí

"No nos quedaremos callados ante este lamentable y grave hecho cometido por el ministro Carlos de la Torre", enfatizó Luego de que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, admitiera que se tomaron US$300 millones de dólares de la cuenta para la reconstrucción de Manabí, para darle liquidez al Estado, la asambleísta Tanlly Vera, anunció que han solicitado a la Contraloría General del Estado (CGE) que investigue lo dicho por el Secretario de Estado.

Adjuntando el pedido de información remitido a la entidad de control por parte de la legisladora, a través de su cuenta en Twitter, publicó: “Hemos solicitado al Contralor General del Estado que proceda con la investigación correspondiente sobre los $300 millones que fueron retirados ilegalmente del fondo de reconstrucción para las víctimas del terremoto (2016) por parte del Ministro de Finanzas”.

“Manabí sí tiene quien la defienda. Contraloría debe proceder! NO nos quedaremos callados ante este lamentable y grave hecho cometido por @CarlosDLTorreEC, alzaremos nuestra voz con fuerza porque #ManabíSeRespeta”, señaló.

Cabe recordar que este fin de semana, el Ministro de Finanzas precisó: “Lo que hicimos fue una manejo integral, vamos moviendo esos recursos, como dinámica. No podemos tener recursos ociosos. De acuerdo a las necesidades de liquidez, vamos moviendo esas cuentas teniendo en mente que cuando se requieran tendrán que estar disponibles. No podemos tener US$300 millones de dólares inmovilizados si es que no van a ser utilizados".

Sin embargo, aseguro que serán devueltos en las próximas semanas. “Esperamos que ya se empiecen a ejecutar obras, para eso están los recursos. Les compete a los diferentes ejecutores en la provincia, que son los encargados de las construcciones y de esos proyectos”.

“Se devolverán completos los US$300 millones de dólares que, de hecho, conforme se va dando manejo de liquidez, volverán al fondo en su momento. Nosotros haremos los pagos inmediatamente. Se utilizará hasta el último centavo en la reconstrucción”, acotó. (JPM)

Fuentes: Twitter asambleísta Tanlly Vera – Ecuadorinmediato.com

