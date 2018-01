Ministro de Turismo y Gerente de TAME destacan que política de "cielos abiertos" permitirá ingreso de nuevas aeronaves al Ecuador

Se espera cerrar convenios bilaterales y multilaterales para de esta manera poder tener afluencia de turistas y de viajes El Ministro de Turismo, Enrique Ponce de León y el Gerente de TAME EP, Ignacio Vallejo, se refirieron a la política de "cielos abiertos", adoptada recientemente por Ecuador. "Se solicitó al Presidente de la República que el tema de la apertura en cuanto a los cielos sea una política de Estado, que no simplemente existan los convenios bilaterales, que sea el Estado que a través de su jefe de Estado haga un llamado importante a la comunidad internacional".

Ponce de León señaló que esto implica “una señal de apertura al mundo. Es una invitación al mundo entero a poder aterrizar las distintas aeronaves de las distintas aerolíneas en los cuatro aeropuertos internacionales. Esto lo que nos hace es facilitar la posibilidad de convenios bilaterales, multilaterales que a su vez se ven representados en las negociaciones con las distintas aerolíneas”.

“Tendremos que salir de la manos de los concesionarios de aeropuertos a atraer aerolíneas, de manera que no solo el producto nos haga atractivo, sino también los precios. Con mayor afluencia de viajes, de turistas, tendrán que implementarse el número de equipos para las frecuencias nacionales y eso dará un mayor número de pasajeros y la rebaja de los precios”, acotó.

Por su parte, Vallejo se mostró satisfecho con esta política. “Para TAME Es muy importante que vengan muchas aeronaves del exterior. Se va a consolidar la empresa nacional e bandera como interconexión de los distintos destinos del países en base a los códigos compartidos que tendrán estas empresas internacionales”.

Destacó que la mayoría de las líneas son rentables, pero “no desarrollaremos más la línea del exterior si no son rentables, no podemos tener la mentalidad que se ha tenido antes, la compañía se percibe como que es una preocupación del Estado, no tenemos ayuda estatal por ningún concepto más que para reflotarla”.

El titular de la cartera de Estado espera consolidar convenios bilaterales y multilaterales para luego “salir de la mano con los concesionarios y propietarios de los aeropuertos a negociar con las aerolíneas, decirles porque tienen que venir a Ecuador”.

Además, aseguró que cambiarán y renovarán la flota de TAME y que existen dos aerolíneas, una alemana y una estadounidense, que harán vuelos “Frankfurt-Quito-Frankfurt, tres veces por semana y Fort Lauderdale-Guayaquil-Fort Lauderdale, un vuelo diario”, respectivamente.

Fuente: Radio Platinum