Ministra de Justicia sostiene que cuando exvicepresidente Glas estaba en su cargo "considerábamos que sí era importante autorizar ingreso de la prensa"

Sin embargo, comentó que actualmente las condiciones han cambiado La Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, negó que existan privilegios para el exvicepresidente Jorge Glas para poder tener entrevistas dentro de la cárcel. "Las condiciones ya han cambiado, no es este un privilegio o un derecho que puede tener cualquier persona privada de la libertad, pero en su cargo, que era vicepresidente, considerábamos que sí era importante autorizar, si él autorizaba las entrevistas, el ingreso de la prensa".

El fiscal Baca criticó que el ex segundo mandatario pueda brindar entrevistas dentro de la cárcel 4 de Quito, donde actualmente se encuentra recluido. Precisamente, brindó una entrevista para Línea Dura donde pedía que sea llamado a la Asamblea Nacional para presentar sus pruebas de descargo en el juicio político en su contra.

“No me tengan miedo. Yo quiero ir a juicio político porque yo me voy a defender, voy a presentar cada una de esas cosas que se señalaron en el juicio, pero que entre cuatro paredes no se pudieron ver”, señaló.

Además, sostuvo: “Que el fiscal me diga que hizo con los escritos de Alex Bravo que me dijo que es lo primero que iba a investigar, que me diga que hizo con la declaración de Santos en Brasil que decía que yo era inocente y si no que se ponga un polígrafo en la Asamblea, yo también me pongo, los dos, en vivo para que se revele la verdad”.

(AEH)

Fuente: Telediario, Ecuadorinmediato