Unidad Popular pide a Fiscalía que dicte medidas cautelares para Rafael Correa

Además, solicitan que sea convocado a declarar en caso de negociación con Petrochina Dirigentes del movimiento Unidad Popular (UP) presentaron dos documentos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitando que el expresidente de la República, Rafael Correa, sea convocado a declarar en el caso de negociación con Petrochina, pero además, pidiendo que se emitan medidas cautelares en su contra. Exigen que se le prohíba la salida del país.

Según el líder de esta organización política, Geovanny Atarihuana, existirían indicios que vinculan al Exmandatario. Reiteró que en, al menos cuatro casos, varios de ellos denunciados por UP, tienen que ver con ODEBRECHT, PETROECUADOR, PETROCHINA y el manejo de la deuda externa.

Esos pedidos también se suman al del activista Fernando Villavicencio y al del Colegio de Abogados de Pichincha, quienes también presentaron ante la Fiscalía de Ecuador, denuncias en contra de Rafael Correa.

Los miembros de Unidad Popular esperan que el fiscal Carlos Baca Mancheno llame al Exjefe de Estado para que declare sobre estos casos.

Sin embargo, esta mañana, Baca precisó que la trama de corrupción en el caso ODEBRECHT es compleja y que la entidad a su cargo continúa en la investigación, persiguiendo delitos y no personas. Aseguró, asimismo, que durante la indagación no apareció ningún elemento que establezca que el ex Presidente de la República, Rafael Correa, "habría podido tener alguna participación o injerencia". (JPM)

Fuentes: Platinum – Ecuadorinmediato.com - Twitter periodista Santiago Molina