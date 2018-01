Viceministro de la Política: En Asamblea Nacional podría conformarse nueva mayoría que une a la izquierda con el centro político del país

"Hemos vuelto a este acuerdo con sectores medios de la sociedad, con sectores democráticos para conseguir una mayoría que, aspiramos, se vaya consolidando", ratificó El viceministro de Gestión de la Política, Eduardo Paredes, aseguró que tras el apoyo de los asambleístas miembros del Bloque de Integración Nacional para la designación de María Alejandra Vicuña como nueva Vicepresidenta del Ecuador, aspira que se conforme una nueva mayoría dentro del Parlamento. "Hemos vuelto a este acuerdo con sectores medios de la sociedad, con sectores democráticos para conseguir una mayoría que, aspiramos, se vaya consolidando".

“Estamos contentos en el Gobierno Nacional. Creo que las cosas salieron como debían haber salido desde el comienzo. Teníamos un bloque legislativo de 74 asambleístas y una división provocada nos ha dejado en una situación incómoda que, ventajosamente, este fin de semana se convirtió en una situación positiva. Yo creo que la designación de esta joven guayaquileña, esta profesional brillante, nos permite mirar con optimismo el futuro del país. Tenemos ahora la institucionalidad completa, hemos dado vuelta la página y creo que todos los ecuatorianos tenemos la posibilidad de mirar con optimismo el futuro”, comentó.

Paredes comentó que será el Presidente quien deberá determinar cuál será el rol de la Segunda Mandataria, pero consideró que será en el área social en el plan Toda Una Vida. Además, recordó que Vicuña ha estado también encargada de los temas relacionados con la consulta popular y seguirá con esta responsabilidad.

En cuanto a la votación dentro del Parlamento para la designación de Vicuña, el funcionario recalcó que los 70 votos reflejaron la mayoría de voluntades en el organismo. “Esto significa que logramos, a partir de nuestro bloque que se consolidó con 44 asambleístas, los acuerdos necesarios con sectores que no son de la derecha, sino que son del centro político. Esto significa que hemos vuelto a lo que siempre debió haber sido la Revolución Ciudadana”.

“Hemos vuelto a este acuerdo con sectores medios de la sociedad, con sectores democráticos para conseguir una mayoría en la Asamblea Nacional que, aspiramos, se vaya consolidando como una mayoría”, comentó, al tiempo de justificar que estos sectores apoyaron, por razones políticas, ideológicas y de respaldo al Gobierno Nacional. “Es decir, han decidido por una salida democrática a la situación crítica que, de todas maneras existía, por la ausencia del Vicepresidente electo”, añadió.

Paredes aseguró que entre esas voluntades no existió ningún “hombre del maletín”. “Los pactos no traslúcidos, no transparentes no existen, no hemos hecho acuerdos políticos más que los que tienen que ver con sostener la democracia ecuatoriana”.

Según dijo, que CREO no haya respaldado la designación de María Alejandra Vicuña, pero sí estén apoyando a la consulta popular, se explica fácilmente ya que existen, en esta iniciativa, preguntas que han sido de su interés. “Ellos caminarán en su andarivel, son sectores de derecha que no comparten con el Gobierno Nacional más que cosas puntuales alrededor de esta consulta”.

Para el Viceministro de Gestión de la Política, en la Asamblea Nacional se irá consolidando un bloque democrático, progresista y que une a la izquierda con el centro político del país y que debatirá con los sectores de derecha lo que será el futuro de la legislación ecuatoriana. “Este bloque se irá consolidando y creo que tendremos una mayoría sólida en el Parlamento”. (JPM)

Fuente: Telediario (Ecuador TV)