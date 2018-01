Concejala Carla Cevallos asegura que otras entidades municipales de Quito también presentan problemas

Comentó que sindicato de EPMOOP ha tenido que comprar repuestos de maquinaria con su propio dinero; además se contratan empresas privadas para labores de pavimentación La Concejala de Quito, Carla Cevallos, se refirió al problema de basura que enfrenta actualmente la capital. "Tenemos una sesión de concejo pendiente que la vamos a tener esta semana en donde el alcalde informará como está la situación de EMASEO, sin embargo es un tema que yo ya vengo hablando y denunciando varias veces".

Señaló que ha ido a EMASEO “a las seis y media de la mañana con el sindicato de EMASEO a verificar como está funcionando la mecánica que tienen ahí, la gente de EMASEO como está trabajando, los camiones que se encuentran botados, los que se compraron en el 2015 que hicieron una inversión bastante grande y ahora no sirven”.

“Tal vez no son camiones de buena calidad y que así le cambien el repuesto a ese camión, ya no sirve, cuando es dinero de los quiteños”, acotó.

La edil destacó que su alterno “me ha pedido que le dé la oportunidad que cuando se topen estos temas de EMASEO, él pueda proporcionar esta información”, ya que trabajaba en esta empresa municipal.

Además, lamentó que antes el sindicato no tenía guantes ni mascarillas para poder realizar la recolección de basura. “Es un problema que ya viene de hace tiempo atrás, no es de ahorita. La EPMOOP también tiene problemas porque al sindicato les ha tocado comprar a ellos los repuestos de la maquinaria, porque no hay repuestos y si no hay no van a tener sus horas extras, no tienen trabajo”.

Cevallos expuso que se contrata a empresas privadas para pavimentación, cuando ya existen cuadrillas que realizan este trabajo. “Eso es preocupante, porque se gasta dinero, y aun así la ejecución de obras es del 46%”.

Finalmente, aseguró que si el alcalde estaría bien asesorado, no habría estos problemas. “Debería haber escuchado, dejando banderas políticas a un lado. Pedimos la palabra y no nos dan, pedimos información y no nos dan”.

(AEH)

Fuente: Radio Sonorama