SUMA cree que Mauricio Rodas merece 4 años más en Alcaldía de Quito para concluir obras planificadas

Principal del movimiento aseguró que propuesta ya se hizo al burgomaestre, pero todavía no hay nada en firme Guillermo Celi, director nacional del movimiento SUMA, considera que Mauricio Rodas debe continuar en la Alcaldía de Quito por 4 años más para concluir las obras planificadas. El movimiento del burgomaestre ya le hizo la propuesta a Rodas, pero todavía no se conoce si aceptará o no.