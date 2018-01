Abdala Bucaram Ortiz sí estaba en lista para visitar a Galo Lara, su seguridad no, responde Ministerio de Justicia

Ex Presidente acusó a Ministra Rosana Alvarado y Viceministra Gina Godoy de haber prohibido su ingreso al centro carcelario El ex Presidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, denunció en su cuenta en Twitter que no se le permitió el ingreso a la cárcel donde está recluido el ex asambleísta Galo Lara para visitarlo y acusó a la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, de haberle impedido el acceso, pese a que tenía permiso. En contraparte, el Ministerio de Justicia respondió que el ex Mandatario sí estaba en la lista de visitas autorizada por Lara, pero no así su seguridad, por lo que el impedimento fue para su equipo de respaldo, ante ello, según la Secretaría de Estado, Bucaram se negó a entrar.