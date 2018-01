EL DIARIO (Portoviejo) Investigan a concejal de Manta por el presunto delito de tráfico de influencias

Un audio se volvió viral en redes sociales Un audio que circuló en las redes sociales ha motivado que la fiscalía abra una investigación por supuesto tráfico de influencias. El investigado es el concejal Fernando Pico. Esto según lo confirmó el fiscal César Suárez Pilay, quien dijo que Pico ya ha sido notificado de la investigación.

En el audio el edil supuestamente llama a una agente de tránsito para hablar sobre una multa por infracción de tránsito que habría impuesto a la esposa de Pico. Sobre el tema, Fernando Pico reconoció el audio y se pronunció al respecto.

Contó que su esposa fue multada después de haber ingresado a la Clínica del Sol a dejar un dinero de urgencia para los tratamientos médicos de un familiar. Luego de varios minutos ella salió y se encontró con la agente de tránsito, quien la citó por mal estacionamiento, pero según Pico, la uniformada no hizo lo mismo con otros dos conductores que también estaban mal estacionados, entonces eso lo molestó y procedió a llamarla. “Llamé a la agente para que justificara por qué no había multado al resto de carros y sí al mío”, dijo el edil.

Pico aseguró que cuando habló de solución no se refería a que le eliminen la multa, sino a que la agente le explique el por qué citó a su esposa y no a los otros dos conductores. Además descartó cualquier tipo de acciones contra la funcionaria. “Yo no le obligué a que quite la multa, si ella lo hacía estaba fallando en su trabajo”, dijo Pico.

La directora municipal de Tránsito, Rosalyn Basurto, confirmó que la citación comprende una multa de 57 dólares y 3 puntos menos en la licencia. Adelantó que máximo el martes se la subirá al sistema para que se la cancele. También afirmó vía telefónica que la dirección respaldará a la agente de tránsito. “Nosotros estamos procediendo con la ley, la agente sancionó y la multa será subida al sistema”, dijo Basurto.

MUNICIPIO

El Municipio de Manta publicó un mensaje en su página oficial de Facebook donde rechazó la presión e injerencia contra sus funcionarios en el cumplimiento obligatorio de las tareas municipales.

EN REDES

Las redes sociales han sido el medio mediante el cual circula el audio en mención. Los usuarios han dado a conocer su opinión respecto al tema.

FISCALÍA

A través de las redes sociales la Fiscalía informó que inició la investigación contra el concejal de Manta, por presunto delito de tráfico de influencias en perjuicio de un agente de tránsito.