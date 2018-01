"Que el fiscal me diga qué hizo con los escritos de Alex Bravo, con la declaración de Santos en Brasil que decía que era inocente", reacciona exvicepresidente Glas

"No me tengan miedo. Yo quiero ir a juicio político porque yo me voy a defender", acotó Desde la cárcel 4 de Quito, el exvicepresidente Jorge Glas expresó que "lo que estamos viviendo ahora es una contrarrevolución que está acompañada por traición, cobardía, sometimiento de otras funciones del Estado para anular a otros actores políticos de manera no democrática". Aseguró que hasta el momento no ha sido notificada la sentencia e insistió que no existen pruebas en su contra. "El fiscal Baca pactó con Odebrecht, se acabó el juicio y las pruebas nunca aparecieron. Entregó a la patria, renunció a la soberanía".

“Los que recibieron el dinero, que se quedaron culpables porque no les quedaba de otra, ya mismo salen libres. Me refiero al procesado Massuh, Terán, Kleper Verduga. Santos no ha sido condenado y está en su casa, pero yo fui sentenciado a seis años de prisión, con un Código Penal que no está vigente. Me aplicaron la ley más severa”, acotó.

Expuso que con la condena de seis años, no puede pedir la suspensión de la pena. “En el Código Penal actual, el delito de asociación ilícita establece que la pena es de 3 a 5 años. A mí me pusieron 6, con el Código Penal anterior, o sea aplicaron el principio de favorabilidad, pero para el fiscal”.

Además, aseguró que el informe económico del SRI se señala que no existe riesgo tributario en su contra; que el de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) dice que no existen transacciones sospechosas. “Mis únicos ingresos, en los últimos diez años, ha sido mi salario de servidor público y el salario de mi esposa. Yo tengo dos auditorías patrimoniales por parte de la Contraloría General del Estado donde se dice que mis ingresos corresponden al producto de mi sociedad conyugal”.

En cuanto al juicio político en su contra, comentó que espera que la Asamblea Nacional tenga la valentía de hacerlo “para que me escuche el pueblo ecuatoriano. No me tengan miedo. Yo quiero ir a juicio político porque yo me voy a defender, voy a presentar cada una de esas cosas que se señalaron en el juicio, pero que entre cuatro paredes no se pudieron ver”.

“¿Cómo me defiendo estando en la cárcel?, ¿Cómo accedo a la información?, si yo para para prepararme tuve que hacer peripecias tremendas aquí dentro de la prisión. Yo tengo que comparecer, que me permitan, que no me tengan miedo, que me trasladen a la Asamblea para que todos me escuchen, tengo muchas cosas más que decir. Que el fiscal me diga que hizo con los escritos de Alex Bravo que me dijo que es lo primero que iba a investigar, que me diga que hizo con la declaración de Santos en Brasil que decía que yo era inocente y si no que se ponga un polígrafo en la Asamblea, yo también me pongo, los dos, en vivo para que se revele la verdad”, sentenció.

(AEH)

Fuente: Facebook Línea Dura