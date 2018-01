Ministro de Finanzas admite que se tomaron USD$300 millones de cuenta de reconstrucción de Manabí para dar liquidez al Estado

Aseguró que serán devueltos en las próximas semanas Durante su visita a Manabí, el Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, admitió que el gobierno tomó USD$300 millones el pasado 29 de diciembre del 2017 de la cuenta para la reconstrucción de la provincia, para darle liquidez al Estado. "Lo que hicimos fue una manejo integral, vamos moviendo esos recursos, como dinámica. No podemos tener recursos ociosos. De acuerdo a las necesidades de liquidez, vamos moviendo esas cuentas teniendo en mente que cuando se requieran tendrán que estar disponibles. No podemos tener 300 millones de dólares inmovilizados si es que no van a ser utilizados".