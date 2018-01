Se instala Congreso Ordinario de Federación Ecuatoriana de Fútbol con 24 clubes y 22 asociaciones provinciales

Se tratará informe laboral y económico, presupuesto 2018, repartición de derechos de televisión, además de inicio del torneo 24 clubes y 22 asociaciones provinciales participarán hoy en el Congreso Ordinario de fútbol, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana (FEF), en Guayaquil. Será el tercero presidido por Carlos Villacís, ya que en 2016 estuvo como encargado y en 2017 fue titular oficial. Según la agenda, los principales puntos que se tratarán son: lectura y aprobación de los informes 2017 de labores y económico; el análisis del presupuesto 2018; además de los debates de las propuestas planteadas por los clubes y las asociaciones provinciales; y el inicio del campeonato.

Se propuso que el torneo comience el próximo 4 de febrero (día que se realizará la consulta popular). Si se aprueba, la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) planteará que los partidos se jueguen de viernes a lunes.

El gerente de AFNA, Nicolás Vega, indicó que la idea es que no se jueguen los miércoles y que los partidos no se disputen a la misma hora para que de esa manera los fanáticos puedan disfrutarlos. “Propusimos en un comité ejecutivo ampliado que sea el 4, pero si hay fútbol tendría que arrancar el viernes por la consulta popular. Si no, tenemos pensado que se juegue el arranque el 11 y completar la fecha el día de la final del Mundial para que no haya partidos los miércoles”.

Este punto será uno de los de mayor debate, ya que que este año, además de las Copas Libertadores y Sudamericana, se disputará el Mundial de Rusia, en junio.

En cuanto a los horarios de los partidos, la Asociación de Fútbol de Guayas intentaría, una vez más, que los partidos en la altura se jueguen pasadas las 16:00. Esta propuesta es respaldada por la dirigencia de Barcelona, que pidió que en 2017 los partidos no se programaran al mediodía en las ciudades con mayor altura.

Por su parte, Patricio Torres, dirigente de Liga de Quito, confirmó que la AFNA no está de acuerdo con la propuesta, destacando que no existe ningún pedido de los organismos que impida jugar antes de las 16:00. “Nunca hubo norma de la FIFA de jugar en alturas a las 4 de la tarde. De hecho, no hace mucho, México vs. Jamaica, en Ciudad de México, se jugó en la altura a las 12:00”.

Explicó que si hay cambio en los horarios de los encuentros por la altura, se daría solo por una propuesta de la televisión encargada de pasar los partidos del torneo.

Otra propuesta que AFNA presentará en el congreso es que un club no pueda jugar en otro escenario fuera de la asociación a la que pertenece, con el fin de evitar suspicacias. De igual manera, los equipos de Pichincha solicitarán que no se obligue a alinear juveniles en los partidos del certamen nacional, de la serie A. “El uso del juvenil es decisión exclusiva del cuerpo técnico porque se ganó su lugar. En la serie B debemos seguir con la obligación como está propuesto”.

Fuente: El Telégrafo, Twitter FEF