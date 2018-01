EXPRESO (Guayaquil) Un respiro en gobiernos locales por más recursos

Dinero será utilizado para ejecutar las obras pendientes. Otros toman medidas como el aumento de tributos prediales Año nuevo, recursos frescos. Los municipios recibirán este 2018 un respiro en sus finanzas con el incremento de las asignaciones presupuestarias, luego de un par de reducciones durante el anterior Gobierno. Esos recortes afectaron, principalmente, a los municipios pequeños cuya gran parte de sus presupuestos se alimentan de las asignaciones del Gobierno Central, y tuvieron que recurrir a reducir su plan de inversiones y obras, e incluso al recorte de personal.

Aunque todavía no sienten ese aumento, los alcaldes consultados por EXPRESO coinciden en que lo invertirán en obras pendientes o en nuevas. “En nuestro caso, el incremento irá para tener listo los terrenos con los servicios básicos para el proyecto Casa para Todos que impulsa el Gobierno Nacional”, comenta a este Diario el alcalde de Santa Lucía, Miguel Ángel Solórzano (PAIS), quien precisa que otra parte irá al mantenimiento vial y a obras represadas como la apertura de nuevas celdas en el botadero de basura.

Este cantón guayasense aún no contempla el incremento de los impuestos prediales como medida preventiva ante eventuales recortes o bajones en el precio del petróleo, no así el de General Villamil-Playas, que aumentó los impuestos a los predios. “De acuerdo a nuestra ordenanza, pero no fue un incremento abrupto por las mejoras en el cantón”, explica la alcaldesa Miriam Lucas.

La funcionaria, de las filas del movimiento Centro Democrático, comenta que todavía no ha recibido información oficial sobre el aumento de sus recursos y en el caso de oficializarse lo invertirá en obra pública.

Los gobiernos locales (Prefectura, municipios y juntas parroquiales) recibirán un poco más de 3.477 millones de dólares por asignaciones en este año, lo que representa un incremento cercano a los 270 millones de dólares en comparación a lo presupuestado en el 2017. No obstante, municipios como el de Palestina, también en Guayas, tampoco ven el incremento.

El alcalde Luis Palma (PAIS) explica que recibe cerca de 196 mil dólares mensuales desde el terremoto de abril de 2016, y que le alcanza justo para pago de salarios, obligaciones con proveedores y una que otra obra. Al igual que Santa Lucía, aún no analiza incrementar los impuestos prediales hasta no contar con el catastro actualizado.