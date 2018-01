Familiares que trasladaban perro envenenado lamentan despido de agente de tránsito

Aclararon que su objetivo no era despido, sino generar conciencia en autoridades y agentes de AMT La polémica desatada en redes sociales por un video en el que un agente de tránsito detuvo a una camioneta que llevaba de emergencia a un perro envenenado terminó en el despido del uniformado. Sin embargo, los familiares del can manifestaron que no se justifica ni es la solución el despido del agente.