Rafael Correa a presidente Moreno: "Nosotros le daremos gobernabilidad para cumplir el plan de gobierno, pero no para destruir a la Patria" (AUDIO)

Audio Diciembre 01 - Rafael Correa VIII



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 El expresidente de la República, Rafael Correa, lamentó la situación que se vive dentro del movimiento Alianza PAIS (AP) por la disputa que existe con el mandatario Lenín Moreno. A su criterio, nadie está detrás presionándolo como para que actúe de esa manera, sino que asegura que es "un lobo disfrazado de cordero" y lo engañó durante 10 años. Prometió que PAIS le dará gobernabilidad para que cumpla con el plan de gobierno que ganó en las urnas, pero no para que destruya a la Patria.

Sobre una versión del sitio Focus, liderado por el activista Fernando Villavicencio, en el que un colaborador cercano al presidente Moreno asegura que Alianza PAIS perdió las elecciones en primera y en segunda vuelta, el Expresidente lo desmintió: “Eso no es verdad, yo no he conocido esa tontería, yo pensé que era del petróleo, que se pasa denunciando eso”.

“Eso es mentira, ¿cómo vamos a perder las elecciones en la primera vuelta si sacamos 39,6 y detrás venían con 23, 14 puntos más? Se dijo que no llegamos al 40%, por eso es que hubo segunda vuelta. Para empezar, hay que ver la incoherencia: Que perdimos las elecciones en la primera y segunda vuelta, asumo que la primera vuelta quedamos segundos con lo cual, la trampa debe ser 16 puntos, más o menos, pero es un absurdo”, explicó.

A su criterio, es muy difícil hacer fraude en los momentos actuales, por lo que aseguró que el triunfo es legal así como la presencia en el poder, de Lenín Moreno. Sin embargo, cuestionó la falta de respuesta que tuvo con él el Jefe de Estado a una carta que Correa le envió en los primeros días de su mandato. “Le escribí una carta y le dije que nos ha hecho retroceder en tres o cuatro semanas lo que la oposición no logró en 10 años y saldré a defender a mi gobierno porque, entre otras cosas, ya empezó a utilizar el arma de la lucha contra la corrupción como arma política y hacernos quedar como corruptos a todos”.

“Una cacería de brujas, por ejemplo, la prisión a Walter Solís, ¿por qué tiene orden de prisión el exministro de Transporte y Obras Públicas? No tiene nada que ver con el caso ODEBRECHT, le sacaron un juicio ya archivado para meterle orden de detención y decir que están luchando contra la corrupción. Esas cosas no se hacen para diferenciarse, la mediocridad y la bajeza, nos empezaron a tildar de corruptos a todos y yo tenía que salir a defender a mi gobierno”, lamentó.

Que ya no esté gobernando no significa que ya no tiene derechos políticos para poder pronunciarse, aclaró, por lo que fue enfático en señalar que la discusión con Moreno “no es una pelea de compadres”, sino algo mucho más profundo como el hecho de que la contrarrevolución que nació en las entrañas de Alianza PAIS.

“Criticaron el modelo de la Revolución Ciudadana, criticaron nuestra integridad moral y cualquier batalla puede perder un revolucionario, menos la batalla moral. Utilizaron técnicas deleznables que creíamos superadas, persecución, amenazas, reparto. Pactaron con lo más retardatario de la política ecuatoriana, los Bucaram, los socialcristianos, los banqueros, cierta prensa; y nos retrocedieron décadas”, criticó.

Alegando que cumplieron al 100% el programa de gobierno, pero el de la oposición. En ese momento, Correa preguntó: “¿Cuántas casas han construido?, ¿cuántos bonos han aumentado?, ¿cuántos puestos de trabajo han generado? No hay nada de gestión, peor en función del programa. Ahí no solo es tu derecho, sino tu deber el reclamar porque tú apoyaste a ese candidato y está tu prestigio también en juego, pero también para defender a Alianza PAIS y a la Revolución Ciudadana. Hay una traición clara y hay una contrarrevolución”.

Negó que las diferencias se hayan dado debido al ‘estilo’ del presidente Moreno. “Una consulta popular propuesta por la oposición, ¿es cuestión de estilo?, una pregunta 3 que acaba con el Estado de derecho, ¿es cuestión de estilo?, ¿por qué no dijo que no estaba de acuerdo con la reelección?, ¿por qué no me lo dijo a mí?”.

“A mí me dijo lo contrario, cuando lo vi con Ricardo Patiño –gracias a Dios en esa reunión estaba Ricardo Patiño en Ginebra como canciller- me dijo que tenía que regresar en el 2021, ahora dice que siempre estuvo en contra de la reelección. Ganó las elecciones y me dijo: ‘Rafael, yo solo quiero estar dos años y tienes que volver’, ahora, disque está en contra de la reelección. Estamos ante un impostor profesional. A mí no tienen por qué creerme, a mí me engañó 10 años, pero estamos ante un impostor profesional que dice las cosas de acuerdo a la conveniencia no de acuerdo a convicciones y me engañó”, cuestionó.

Tampoco cree que el Jefe de Estado esté siendo presionado para actuar de la forma en la que lo hace. “Yo creo que, durante años, fueron lobos disfrazados de corderos, con un gran rencor, con un gran odio. Yo no puedo pedirle a nadie que me quiera, que me estime, que al menos tenga elemental gratitud; pero ¿por qué sigue en Alianza PAIS? Hubo gente más frontal: Alberto Acosta se retiró, ¿por qué siguieron dentro de Alianza PAIS?, ¿por qué decían todo lo que decían?: ‘El gran líder histórico latinoamericano’, ‘el mejor Presidente’, pero apenas dejaron de necesitarnos, cuando gracias a nosotros llegaron al poder, empezaron a decir todo lo contrario”.

“No hay que buscar grandes explicaciones para la pequeñez humana. Plaza empezó a atacar a Alfaro, lo mismo y, dicho sea de paso, Plaza venció a un banquero, a Lizardo García y a pocas semanas pactó con el banquero para destruir a Alfaro”, recordó el Exmandatario durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

A su criterio, el Gobierno del presidente Moreno es “totalmente frágil”, a tal punto que su principal opositor es él. “Un expresidente al otro lado del planeta que no tengo oficina, ni secretaria. Yo trabajo en mi casa, en mi departamento alquilado allá y que tiene que defenderse con un iPhone por redes sociales y soy su principal opositor, ¿qué mayor fragilidad que esa?”.

“Nosotros le daremos gobernabilidad para cumplir el plan de gobierno, pero no para destruir a la Patria, ¿qué gobernabilidad cuando están proponiendo la destrucción del Estado de derecho con la pregunta 3, cuando están val paseando el control constitucional de la Corte Constitucional? Todo el país debe pararse firme ante esta barbaridad”, recriminó.

Al consultarle acerca de hasta dónde llegará su oposición al gobierno de Moreno, Correa respondió: “Hasta lo que estoy haciendo: por Twitter, decir la verdad. Esa es la gran oposición, ¿te das cuenta de la fragilidad y la sobreestimación que me tienen? Yo me he tenido que defender, todos estos meses, por redes sociales, con iPhone y, pese a eso, cada semana se refieren a mí”.

“Yo haré lo que tenga que hacer: Denunciar el atentado al Estado de derecho, denunciar la traición a la Revolución Ciudadana, denunciar los mecanismos que está utilizando este gobierno. Jorge Glas está preso sin ninguna prueba en contra, mientras los de ODEBRECHT son sobreseídos y quedan en la impunidad, y todo para apoderarse de la Vicepresidencia, ¡basta de estas prácticas en el Ecuador del Siglo XXI, basta de la alteración de valores, basta de creer que democracia es que se vota y yo hago lo que me da la gana!, si te eligen es para cumplir un programa de gobierno, el que aprobó el pueblo en las urnas. No solo es nuestro derecho, es nuestro deber denunciar estas cosas”, enfatizó.

Para Correa, si el gobierno tiene éxito en lo que quiere hacer, se apoderará de la patria en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, primero, la historia será despiadada con ellos y, segundo, tendrán que asumir las consecuencias. “Argumentar que el reglamento de la Corte no sirve y por eso se vencieron los plazos y convocan directamente a una consulta popular, le puede costar centenas de millones al país porque cerca de 2 mil dictámenes de la Corte que se hicieron en base a ese reglamento quedarían insubsistentes o serían impugnadas. Están jugando con el Estado de derecho, están jugando con el futuro de la patria. Es un punto de no retorno lo que están haciendo”.

“El argumento para convocar directamente a elecciones es que yo convoqué en el 2011. En ese año no existía todavía ese reglamento de sustanciación. Precisamente lo hacen porque nunca podían cumplir los plazos por los Amicus Curiae. Primero tuvieron varias resoluciones, luego las plasmaron en reglamento y tercero, estamos hablando de una consulta popular para la pertenencia de un cantón de la patria muy querido como la Concordia, entre dos provincias –Santo Domingo y Esmeraldas-, no estamos hablando de una reforma al Estado”, cuestionó. (JPM)