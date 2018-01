Expresidente Correa asegura que se investigó a Carlos Pólit y Ramiro González, pero que no se encontraron cuentas en paraísos fiscales(AUDIO)

Audio Diciembre 01 - Rafael Correa VII



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 El expresidente Rafael Correa negó haber sabido que el excontralor del estado, Carlos Pólit, haya estado inmerso en actos de corrupción. "Estaba en otra función del estado. Aquí hay palo porque bogas y palo porque no bogas. Es la función de control social y participación ciudadana, no me tenía que meter a elegir el contralor, el contralor ya estaba cuando yo llegué de Presidente, elegido por el congreso de la partidocracia, cuando llegué no conocía a Carlos Pólit".

“Cuando se eligió con el nuevo método establecido por la Constitución de Montecristi, ganó todos los concursos (de merecimiento) porque este señor fue hasta presidente mundial de los contralores. Es facilito criticar y decir que uno debió ser hasta parapsicólogo”, acotó.

El exmandatario aseguró que se investigó a Carlos Pólit, pero no se le descubrió cuentas. “No quiere decir que no haya recibido plata, dice que tiene a nombre de terceros la plata, pero no es tan sencillo descubrir las cosas. Lo investigamos cuando los rumores decían que estaba involucrado en ODERECHT”.

Sobre si le llegaron rumores de Ramiro González, CAPAYA, el Vicepresidente Glas, comentó que “cuando eres presidente te llegan 100 mil rumores por día y ya no tienes capacidad de investigar todo y el 99% son mentiras. Cuando resulta que es verdad y no lo investigaste o no tuvimos capacidad para investigar, ahí si dicen yo le dije. Se hace lo humanamente posible”.

Expuso que no había ninguna denuncia en contra de CAPAYA. “Yo lo conocí en 2005 como presidente de PETROECUADOR cuando era ministro de economía de Palacio, propuesto como gerente de PETROECUADOR por las organizaciones sociales como referente de honestidad en el sector petrolero, editorialista de diario expreso durante 20 años, resultó un corrupto pero se supo por los Panamá Papers”.

De igual manera, dijo que no se encontró nada en contra de Ramiro González, a pesar de que sí lo investigaron. “El delito que es acusado lo comenzamos en nuestro gobierno, que es defraudación tributaria. La memoria es frágil. ¿Cuántos años fue prefecto de Pichincha? 8 o 6, no se acuerdan que fue dirigente de la Izquierda Democrática, candidato a vicepresidente con León Roldós, como te vas a imaginar que es un corrupto”.

“La prensa trasmite una idea de que uno designa una persona sabiendo que es corrupta. Si tu designas una personas para un cargo confías razonablemente en esa persona”, agregó.

En cuanto a la corrupción en las áreas petroleras, Correa señaló que se los acusa por no haber hecho todo. “Era tal la podredumbre en PETROECUADOR, la memoria es frágil, que tuve que declarar en emergencia y meter a la Armada Nacional para que administre durante meses la compañía, por la corrupción galopante. Se depuró, en la medida de lo posible, a la empresa, pero los casos de corrupción que se han detectado vienen por paraísos fiscales, qué difícil es detectar eso”.

Explicó que habían mafias en PETROECUADOR y lograron eliminar algunas, “otras se activaron porque ahora si había inversión y antes no había. Esas mafias eran dirigidas por Charlie Pareja Cordero. Nos acusan como que no hubiéramos hecho nada e hicimos muchísimo. Ya no existe la corrupción institucionalizada, pero quedan estos casos”.

(AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio