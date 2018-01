Vicepresidente Glas afirma que nunca conoció sobre pactos con socialcristianos y familia Bucaram porque "todo fue por debajo de la mesa"(AUDIO)

Audio Octubre 31 - Jorge Glas III



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 El vicepresidente de la República, Jorge Glas, en declaraciones exclusivas para EcuadorInmediato/Radio afirmó que nunca conoció sobre los pactos con los socialcristianos durante la campaña electoral. Además, confirmó que sí existió un pacto entre el presidente Moreno y los Bucaram "Fue tan cierto que el presidente Moreno lo reconoció, no solo en reuniones privadas conmigo, sino en el buró político. Pactó con los Bucaram, como acaban de reconocer ahora Gustavo Baroja ha pactado con los socialcristianos". Explicó que si se hubiese enterado sobre esto, en medio de la campaña, jamás lo hubiere permitido.

Sobre el peligro de que el vicepresidente asuma la presidencia, recordó que el 25 de mayo su familia fue sujeta a un seguimiento extrajudicial por parte del sistema de inteligencia. “Antes inclusive del tema de Odebrecht ya algo no estaba bien. Yo le reclamé al presidente Moreno, al ministro del Interior, de Defensa, al secretario de Inteligencia y nadie sabía nada. Yo me compré un bate de beisbol y se lo dije al presidente Moreno el 28 o 29 de mayo. Yo encuentro un carro parqueado a fuera de mi casa y le doy con el bate”, anunció.

El segundo mandatario explicó que tiene las fotografías de los carros con las placas fantasma y los nombres de los agentes porque el servicio de protección presidencial los detenía, afuera de la vicepresidencia, cuando estaba subiendo al avión, en la tienda de la esquina”.

Por otro lado, indicó que cuando se empiezan a “desdibujar los logros” de la década ganada, “al comienzo pensé yo con ignorancia, luego con evidente mala fe”. El segundo mandatario explicó que cuando el presidente Moreno quiso anunciar al país las cifras macroeconómicas “distorsionadas”, él pidió una reunión con el presidente para explicarle cómo se leían las cifras y “me dijo –Ah, estaba equivocado- y no lo hizo, lo hizo un mes después”.

“Cuando hizo el anuncio público de las cifras distorsionadas yo comencé a redactar mi comunicado público porque en lo privado ya varias veces le había reclamado por el tema de los Bucaram y un paquetazo” porque, según afirmó, eso estaba redactado en los pedidos de los empresarios que proponían que se suba el IVA en dos o cuatro puntos, además, que se baje la tarifa de la energía eléctrica “de los ricos”.

Con respecto al supuesto pacto de los Bucaram que lo denunció, aclaró que “fue tan cierto que el presidente Moreno lo reconoció, no solo en reuniones privadas conmigo, sino lo reconoció en el Buró político. Pactó con los Bucaram, como acaban de reconocer ahora Gustavo Baroja que ha pactado con los socialcristianos”.

Afirmó que nunca conoció sobre estos pactos durante la campaña electoral. “Todo fue por debajo de la mesa, todo esos pactos fueron por debajo de la mesa”, recalcó.

Sobre lo cierto de que 15 días antes de las elecciones del 2 de abril ya estaba perdida, mencionó que nunca les dieron las cifras de eso, ni en la costa ni en la sierra, “que demuestre el presidente Moreno cuales son las encuestas”.

“Fue un reparto, pacto y reparto para deshuesar al Estado, en donde ya después de ganadas las elecciones le dieron la empresa eléctrica a los Bucaram y en el avión de quién se fueron a Panamá”, puntualizó.

En referencia al manejo del dinero dentro de la campaña, que puede tener relación con este manejo político, aseguró que todo fue a espaldas del equipo de Alianza PAIS y ningún directivo nacional de Alianza PAIS sabía que estaba conversando con los Bucaram o con los social cristianos.

El vicepresidente dijo que si se hubiese enterado sobre esto, en medio de la campaña, “jamás lo hubiese permitido y lo denunciaba públicamente” y con respecto al costo que eso conllevaba, confirmó que “hubiéramos ganado más, con mayor holgura las elecciones. Esa postura timorata es la que nos pasó la factura, de no reconocer los logros de la década ganada”.

Con relación a las 640 obras que el presidente Moreno ha señalado, el vicepresidente Glas reiteró que “hicimos decenas de miles de obras o no recordamos que intervenimos casi diez mil kilómetros de carretera de primer orden, hidroeléctrica, termoeléctricas, repotenciamos refinerías. Ahora que hay cosas que tienen que ser corregidas, que las arreglen, que se ponga a trabajar”.

Acerca de la relación con el presidente Moreno, explicó que desde la publicación de su comunicado rompió con el Gobierno y desde ahí no ha habido ningún tipo de comunicación. “Si yo no hubiera aceptado la candidatura en esta ocasión, no estaría preso porque no he cometido delito alguno, no hay una sola prueba en mi contra”, precisó.

Además, reiteró que está preso por razones políticas. “Quieren hacerse de la vicepresidencia porque soy un estorbo y cuando vieron que no iba a ser ese vicepresidente en silencio, callando las cosas que estaban ocurriendo como el reparto de las instituciones del Estado, me convertí en la piedra del zapato de los grandes empresarios que querían subir impuesto a los pobres y bajar a los ricos, pero me atreví a decirlo públicamente”, anunció.

El vicepresidente explicó que si el presidente Moreno tiene alguna acusación en su contra que lo haga público. Esto debido a las declaraciones del primer mandatario en las que indica que el dedo apunta más al segundo mandatario. “Claramente la estrategia de destrucción de Jorge Glas es otra, ha venido por la judicialización de la política”, expuso.

De igual forma, enfatizó que “se van develando las máscaras, se van cayendo las caretas” y se quedarán los progresistas. Afirmó que este gobierno no es la continuación de la Revolución Ciudadana ni es un gobierno progresista porque “Alianza PAIS eran mucho más que bonos y casas. Era el contra peso ciudadano contra los poderes fácticos, contra el poderío financiero, económico y mediático que ahora no existe”.

Sobre la relación con el expresidente Rafael Correa, manifestó que sigue siendo la misma. “He estado en contacto con él, me ha llamado al centro de reclusión un par de veces”, sostuvo. Asimismo, recordó que este domingo hubo gente gritando a favor de él y que los jueves también suelen pasar a dar una voz de aliento.

