"Marcia Arregui, quien se decía mi amiga, me esperaba en Los Ríos con un seco de pollo o sánduches de chancho", recuerda vicepresidente Glas (AUDIO)

Audio Octubre 31 - Jorge Glas IV



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 La asambleísta por Alianza PAIS (AP), Marcia Arregui, fue la primera oficialista en firmar el pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glas, impulsado por CREO. La legisladora aseguró que el Segundo Mandatario ya no la representa. En este marco y durante una entrevista exclusiva para Ecuadorinmediato.com/Radio, desde la cárcel 4 de Quito, Jorge Glas, recordó cómo la actual funcionaria lo recibía en su provincia, "con un seco de pollo o sánduches de chancho", y aseguraba que era su amiga.

“Si se refieren a la Marcia Arregui que iba frecuentemente a almorzar a la Vicepresidencia de la República, que decía que era muy amiga mía, que me esperaba en la provincia de Los Ríos con un seco de pollo cuando yo llegaba a la provincia con sánduches de chancho. Si se refieren a ella, que decía que era mi gran amiga, sí, la conozco”, respondió el Segundo Mandatario al preguntarle su opinión acerca de su respaldo al juicio político que propone la oposición en su contra.

A su criterio, “parece que hay otra Marcia Arregui que está haciendo otras cosas, parece que no es la misma persona. Yo quiero creer que no es la misma persona”. Glas lamentó esta situación y aseguró no ser la causa de la división que existe al interior del movimiento.

“Yo creo que ahora, sencillamente, se van develando las máscaras, se van cayendo las caretas y nos quedaremos los progresistas, o ¿se atreverían a decir que este Gobierno es la continuidad de la Revolución Ciudadana, proyecto progresista en donde Alianza PAIS era mucho más que casas o bonos?”, se preguntó.

Cabe recordar que la parlamentaria aseguró, luego de confirmar que firmó el documento para un juicio político en contra de Jorge Glas, aseveró: “Para mí es blanco o es negro. Estás en contra o a favor. Yo no estoy tras el puntal esperando a ver qué es lo que sucede, ni tampoco estoy en contra. Yo creo que estoy a favor de los ecuatorianos. Lo que me motivó a firmar esto es en defensa a los ecuatorianos, yo me debo a los ecuatorianos lo que necesitan es aterrizar en trabajo, en avances, más no quedarnos atascados en situaciones que ya deben definirse”. (JPM)