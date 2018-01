Vicepresidente Glas: Sin una sola prueba "estoy preso inconstitucionalmente, ilegalmente e ilegítimamente y por razones políticas" (AUDIO)

Audio Octubre 31 - Jorge Glas I



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com/Radio, desde la cárcel 4, en quito, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, reiteró ser inocente de lo que se lo acusa y aseveró que todo este proceso es "un sainete político" de quienes quieren apoderarse de la Vicepresidencia. Fue insistente en señalar que se encuentra preso, a su criterio, "a consecuencia de la carta pública en donde dije que estaban deshuesando al Estado". Recalcó que no renunciará a su cargo ni tampoco huirá. "Prefiero ser lo que soy ahora, un inocente preso a un cobarde prófugo", remarcó.

El Segundo Mandatario admitió que su situación en la prisión es difícil, su familia está destrozada. “En lo personal, esto es muy duro”, lamentó y recordó que ya lleva cuatro semanas privado de la libertad inconstitucionalmente, ilegalmente e ilegítimamente por razones políticas.

“En paralelo a un millonario que, porque prestó el avión para la campaña electoral y quién sabe qué más y de quien se tiene certeza que ha manejado cientos de millones de dólares en paralelo al sistema financiero nacional, le levantan la orden de prisión. Él sí, estando prófugo. Aquí vemos las enormes contradicciones cuando hay temas políticos de por medio”, comentó.

Glas recalcó que se hizo público que el presidente de la República, Lenín Moreno, estaba utilizando, en campaña, el avión de Juan Eljuri. Reprochó además, que en la misma aeronave, se haya hecho el viaje a Panamá para “pactar” con la familia Bucaram la supuesta entrega de CNEL, hecho denunciado por él mediante un comunicado público antes de que el Primer Mandatario le quitara sus funciones.

“Al fin de cuentas, yo estoy preso a consecuencia, a mí criterio, de la carta pública en donde dije que estaban deshuesando el Estado, que estábamos regresando al Estado prendario, de las élites y que se había entregado la empresa eléctrica del Ecuador –que era lo que conocía en esos momentos- a los Bucaram”, manifestó.

Sin embargo, la Fiscalía lo vinculó al caso ODEBRECHT, por lo que pidió al Juez Miguel Jurado, encargado del caso, que imponga prisión preventiva, medida que se cumple desde ya casi un mes. Para el Vicepresidente, no existen pruebas en su contra que demuestren que está implicado en los supuestos casos de corrupción de los que se le acusa.

“La Fiscalía se quedó, al final de todo este sainete político, con la acusación de un señor de apellido Santos. Él es el único que me acusa, sin prueba alguna. No dice que me ha dado algo a mí, sino a un pariente mío, millones de dólares; lo cual no es sometido a prueba”, cuestionó.

Hizo referencia al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establece que estas delaciones o cooperaciones tienen que ser verificadas. Aseguró, entonces, que todo lo que mencionó no es una prueba en su contra, sino a su favor. “Es una prueba de descargo a mí favor porque en esa conversación, en un claro caso de espionaje político, tuvo toda la oportunidad del mundo de hablar de Rivera (Ricardo), de pagos ilegítimos”.

“Luego se inventó una historia cantinflezca que ya raya en el insulto para el ciudadano que la pueda haber escuchado, de que yo tenía un sistema secreto de comunicación, de que subía el volumen y escribía en palabras, códigos en mi computadora, cuando la mayoría de ecuatorianos habrá escuchado la grabación que me hizo en mi oficina, ¿hay alguna música de fondo? Luego dice que no, que esa reunión (la del video filtrado) no era para hablar de pagos indebidos, sino para demostrar que tenía acceso a la cita”, relató.

Por lo que insistió en que todo lo dicho por el delator de ODEBRECHT tuvo que haber sido sometido a verificación por parte de la Fiscalía, lo cual no fue hecho. “Si se dan cuenta, mi declaración, que tiene 30 páginas, en una sala pequeña, tres días después, con pantalla gigante, ponen en videoconferencia a ese funcionario corrupto y corruptor de José Santos para que haga el show, delante de todo el pueblo ecuatoriano, me ataque en presencia de todos los medios de comunicación y construir lo que estaos viviendo ahora: Un sainete político que tiene preso al Vicepresidente de la República, sin prueba alguna”.

“Una acusación no es una prueba. La acusación de Santos no se constituye en prueba, más aún, cuando todos los elementos que yo he presentado a lo largo de la instrucción fiscal y de la indagación previa, pueden ser consideradas como pruebas de descargo en cada uno de los elementos de posible vinculación que son los que va a argumentar el Fiscal General del Estado que ha cedido a la presión política para mantenerme preso”, dijo.

Sobre la relación con Ricardo Rivera, Jorge Glas aseguró que, hasta ahora, la única relación que se ha podido probar es la familiar ya que, dentro del proceso, no están los supuestos cheques o giros que se habrían ejecutado a su favor. “Más allá de que si se ha tomado mi nombre en beneficio propio tiene que responder ante la justicia. Yo intervendré también en el momento procesal oportuno, cuando pueda identificar todos esos elementos y que yo no los he visto dentro del proceso”.

Glas recordó que en la declaración dada por Rivera, admite que todo lo que ha hecho ha sido a título personal y privado y en total desconocimiento de su sobrino, a más de que el único vínculo que ha tenido con él, desde el 2007, ha sido el familiar. No lo vinculó “en lo absoluto”.

“No solo Ricardo Rivera dice que actuó en total desconocimiento de Jorge Glas, Kepler Verduga dice que no me conoce, hay un señor Terán (José) que dice que no me conoce, un señor Massu que dice que tampoco me conoce. Al final de toda esta historia, pactaron mi cabeza con el poder político porque la Fiscalía se quedó sólo con la acusación de Santos y sin prueba alguna y eso consta en el proceso”, expresó.

Ante el inicio de una investigación por presunto cohecho, el Vicepresidente recalcó que no le tiene miedo a ninguna indagación porque ha cooperado en todas las instancias. “No podemos olvidar que quien pide la investigación total se llama Jorge Glas. Jorge Glas acude a la Fiscalía y pide al Fiscal General que se investigue todo y a todos, incluyéndome. Todo funcionario que haya tenido relación con ODEBRECHT, que sea investigado. Fue un pedido mío”.

En la relación con Rivera también se habla de documentos y correos filtrados, por lo que lo pueden involucrar. En este marco, Glas fue enfático en señalar que la filtración de dichos correos electrónicos viene del sistema de inteligencia, “el testigo aparecido”. Por eso es que en la investigación, cuando se dice que hay que contrastar los correos, Alfredo Alcívar aseguró haber “botado” la computadora de la cual obtuvo dicha información.

“No hubo cadena de custodia, ¿cómo aparecen los correos en las manos de Bucaram Pulley (Abdalá)?, ¿cómo es que Glas se entera de los correos electrónicos, primero, por Teleamazonas? Porque un agente de inteligencia se los entregó a Teleamazonas y a Bucaram. Al día siguiente, después de que éstos se habían hecho públicos, recién me lo notifican para dejarme en indefensión, para que yo me entere por la prensa. Pero ni así, no hay un solo correo que haga intuir siquiera que la relación de Jorge Glas y Ricardo Rivera fue otra distinta a la familiar”, aclaró.

No se menciona, en ninguno de ellos, la palabra ODEBRECHT, recalcó y recordó además, que lo que se está investigando es un supuesto delito de asociación ilícita con la constructora brasileña. “Asociación, es decir, asociarse para cometer un delito para beneficiar a ODEBRECHT. Ni siquiera se menciona la palabra ODEBRECHT en esos correos electrónicos”.

“Los correos electrónicos, como lo aclaré en su oportunidad, son de carácter personal –porque creo que en 10 años estamos hablando como de 96 correos electrónicos de los cuales, aproximadamente 60 era por un tema de mi tesis de grado que yo recibí una acusación en la campaña electoral del 2017 y que fue debidamente aclarada en el Consejo Politécnico, en el IEPI y en la Fiscalía por pedido propio-“, explicó.

Agregando que, cuando en el 2015 surge, en los primeros días de enero a través de las cuentas de redes sociales de Andrés Páez y Fernando Villavicencio, una información mencionando a la empresa Glory International, de Hong Kong y aseguran que esos giros se habían realizado a unas cuentas de las Islas Masor de Ricardo Rivera.

“Yo pedí una verificación a un estudio jurídico internacional, como lo demostré en esa última rueda de prensa antes de que el Fiscal pida que me metan preso. Yo pedí que me verifiquen si Ricardo Rivera tiene algo que ver con esa empresa en Hong Kong y si existen las Islas Masor, y las dos cosas fueron negativas. No había ni las islas ni tampoco se había probado, en ese momento, una vinculación entre esa empresa y Ricardo Rivera”, afirmó.

Jorge Glas desmintió además, que Ricardo Rivera haya visitado alguna vez la Vicepresidencia de la República. “Eso no consta en el proceso, jamás puso un pie en la Vicepresidencia, jamás puso un pie en alguna dependencia pública. Yo voy a pedir, en la siguiente etapa de juicio –porque doy por descontado de que voy a ser acusado, no sé de qué, pero voy a ser acusado por parte del Fiscal General como parte de su show porque a lo mejor él también tiene su agenda política o cedió a las presiones políticas- que esto se aclare”.

“Pregúntenle a un Esteban Albornoz, a un Eduardo Barredo, a un Carlos Bernal; si es que alguna vez yo llamé siquiera para que lo reciban a Ricardo Rivera. No lo conocen. Eduardo Barredo lo conoce, pero por politécnico, Esteban Albornoz no lo conoce, Wilson Pástor creo que tampoco lo conoce. Él jamás fue a alguna dependencia pública y peor a la Vicepresidencia”, asintió.

Sin embargo, se dice que la versión de que la relación con su tío es eminentemente familiar se cae con la existencia de esos correos electrónicos. Esta situación es rechazada por el Segundo Mandatario ya que reitera que han sido 96 mails, pero en 10 años. Ratificó que son cosas con las que se quiere minar la credibilidad de Vicepresidente.

“Yo he tenido una relación con Ricardo Rivera, antes he trabajado con él y eso es de dominio público, pero desde el 2007, netamente familiar, ¿dónde está la contradicción? Hacen ver como que yo he mentido, lo cual no es cierto. Lo veía a Ricardo Rivera en las reuniones familiares para fin de año, en el matrimonio de mi hermana, algunas veces en la casa de mi madre porque es hermano de madre de mi madre”, refirió.

Dentro de este caso, también aparece una supuesta delegación, en su nombre, a China. Tema que también fue desmentido por Glas asegurando que es una denuncia que la sacan de redes sociales y que también fue negada por su tío. “Todo esto consta en el proceso. Una compañía que tuvo interés de vender un satélite en el ecuador, que no existe, que no hay, que recuero haber recibido en una de las visitas a China, sin ninguna particularidad clara y que, nuevamente, es una mentira y que fue desmentido por el propio Ricardo Rivera”.

“Si yo lo he delgado, que me muestren algún papel de algún tipo de delegación de alguna naturaleza para cualquier cosa, ni siquiera para vender cachitos, no existe porque nunca la ha habido. Vean si en los correos hay algún tipo de delegación, se menciona la palabra ODEBRECHT, se lo menciona a José Santos, no existe porque no lo hay, ¿con qué se queda la Fiscalía?, solamente con la acusación de un corrupto confeso representante de una empresa a la cual yo expulsé del Ecuador en el 2008 y a la que le hice pagar una indemnización a su retorno al Estado ecuatoriano y la reparación integral de una central hidroeléctrica”, detalló.

En cuanto a las declaraciones hechas por el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, asegurando que Glas sabía todo lo que pasaba, Glas insistió en que si tiene prueba alguna de lo que ha dicho, diga si sabía que el Segundo Mandatario tenía conocimiento de que él había montado una red de corrupción con empresas fantasmas en paraísos fiscales o cuentas en el extranjero.

Presumiblemente diría que no “porque yo nunca tuve conocimiento, todo lo contrario. Yo tengo que aceptarlo, yo defendí a Carlos Pareja Yannuzzelli porque creía que era un hombre honesto y se lo dije, incluso, a algunos compañeros asambleístas. Pero cuando detectamos algunas cuentas secretas en paraísos fiscales, yo también puse la cara ante el país y pedí disculpas públicas porque habíamos traído a un corrupto a trabajar al Gobierno”.

Dejó en claro que jamás ha intervenido, ni siquiera en los concursos, nunca ha sido parte de ellos. Explicó que cada institución, como por ejemplo, SENAGUA, Ministerio de Electricidad o CELEC, llevan su propio proceso de contratación. “Lo que se dijo y yo lo justifiqué, es que en un concurso de empresas brasileñas, yo había dicho qué empresas invitar en el concurso. Lo que se olvidaron de decir es que, previamente, yo había consultado al embajador de Brasil y la Embajada de Brasil me había remitido una lista, de empresas que podían participar en este concurso, me parece que para el proyecto Daule – Vinces. Con crédito brasileño, tenían que ser empresas brasileñas”.

“En lo único que yo he intervenido como miembro del Directorio de la Refinería del Pacífico, es en el inicio del proceso de contratación y en la autorización de la firma. Yo no he sido parte de ningún comité de bases, no he sido parte de ningún comité de licitaciones, no he sido parte de ningún proceso de selección. Esto consta en todos los procesos, en todas las auditorías de la Contraloría, consta en la Fiscalía. Todo esto consta en el proceso, pero todo esto ha sido un sainete que lo que busca es que, con mi cabeza, mantenerse algunos en el cargo y llegar al tema de fondo que es sacarme de la Vicepresidencia de la República”, reprochó.

Jorge Glas se refirió además, a la información proveniente de Estados Unidos y admitió que cualquier ciudadano que escuchara su contenido pensaría que es contundente, pero hizo algunas precisiones. “El último día de la instrucción fiscal fue en el que me metieron la información de los norteamericanos para que yo no lo pueda leer”.

“Entiendo que hay una línea que habla de un giro a una empresa en Hong Kong que dice ‘tío’, de US$150 mil dólares. A mí no me nombran, yo no existo, no consto en el informe. Lo que hacen es referencia a un giro de una empresa, supuestamente de Rivera porque creo que no lo han podido comprobar, y que dice ‘tío’, y no de US$14 o US$15 millones, sino de US$150 mil dólares”, puntualizó.

Por lo que insistió en que hay una serie de inconsistencias, incoherencias y contradicciones que dan muestras del nivel de perversidad que manejaba ODEBRECHT en el Ecuador. Haciendo referencia a la declaración de José Santos, asegura que han irregularidades ya que se hace relación a que le habrían entregado cerca de US$5 millones de dólares a Carlos ‘Charlie’ Pareja Cordero (CAPACO) para el exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera, pero no conoce si es que se lo entregaron.

“Eso implica que, primero, manejaban y repartían plata como confeti. Segundo, aparece un personaje común a todas las mafias de PETROECUADOR (Charlie Pareja Cordero, hoy prófugo, escondido en Perú) y él mismo dice que no sabe si el dinero se lo dio o no a Alexis Mera, pero cuando se trata de Jorge Glas, todo es cierto y aquí sí hay pruebas de que le han dado a CAPACO, US$4 millones y medio de dólares. Eso sí consta en el proceso. Sin embargo, dentro del mundo de las especulaciones, todo lo que se dé contra Glas es para que sea culpable y tiene que ser cierto”, añadió.

El Vicepresidente fue insistente en decir que hay acusaciones que se han hecho fuera de tiempo, es decir luego de los 120 días de instrucción fiscal. “El COIP es muy claro en decir que ningún acto será válido después de los 12 días de la instrucción fiscal y a mí me piden el cambio de medidas cautelares el día 121. Que no, que lo han pedido antes, pero entonces no hay leyes ni derecho que valga”.

“Lo que le correspondía al Fiscal es pedir la audiencia de formulación de cargos para acusarme o no –y yo estoy claro en que me va a acusar con este mamotreto, pero con esto me va a acusar-. Por eso estoy pidiendo veedurías nacionales e internacionales. Por eso he pedido al abogado que acuda al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque no me queda otra, porque me están dando como bombo en fiesta”, criticó.

Asintiendo que, en día 121, en “una cosa verdaderamente de Ripley”, le cambiaron las medidas cautelares. Recordó que hay condiciones para el cambio de estas. “Yo ya tenía medidas cautelares. El propio Fiscal cuando afirma que tengo prohibición de salida del país, dice que yo requiero movilidad, que requiero ejercer la Vicepresidencia, que soy el Segundo Mandatario de la región, que he cooperado –como ha sido cierto- en todas las instancias en la investigación”.

“Pero luego, repentinamente de que yo doy un conversatorio de medios –un día viernes en la Vicepresidencia y en donde contesté todas las preguntas- la reacción de la Fiscalía fue que, en ese mismo día, en la tarde, cuando ya estaba a punto de terminarse la instrucción fiscal, pedir cambio de medidas cautelares. A mí me quedaba claro que iba a pedir el encarcelamiento”, sostuvo.

El sustento de Fiscalía fue que, tanto en su caso como en el de Rivera, había peligro de fuga. Ante aquello, Glas señaló que en cuanto a su tío, deberían preguntarle a él porque ya tenía prisión domiciliaria, pero sobre su caso, no existe una respuesta que justifique esta aseveración.

“Perdónenme, pero yo no voy a huir, ¿por qué lo haría? Yo estoy tras las rejas, pero por esas rejas, salgo como un hombre inocente porque yo no he cometido delito alguno. Jamás he pretendido huir, yo prefiero ser lo que soy ahora, un inocente preso a un cobarde prófugo”, reflexionó

“¿Sospecha de fuga?”, se preguntó, pero también se respondió: “Yo ando con 30 miembros de las Fuerzas Armadas todo el tiempo, yo tengo seguridad en la puerta de la oficina, en la puerta de la casa, me movilizo en mi camioneta manejada por un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, ¿qué riesgo de fuga puede haber que no sea lo mala gente, la perversidad de destruirme y hacerme daño”, refutó.

Fue enfático en aseverar que está fuerte y seguirá en pie de lucha, pero también piensa en lo que están sufriendo sus hijos, sus hermanos, su esposa, su madre; por una “canallada” que no tiene sustento ni en lo jurídico ni en lo ético. “Nunca hubo riesgo de fuga, ni siquiera se me habría ocurrido y no era posible porque siempre estoy rodeado de miembros de seguridad. Yo vivo en un piso 11 de un edificio de la ciudad de Guayaquil, solo que me tire por la ventana”, concluyó. (JPM)