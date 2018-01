Vicepresidente Jorge Glas  Informe de Contraloría: Qué casualidad que saquen ayer. Algunos funcionarios tenían acceso a esto, pero yo no

Audio Agosto 03 - Jorge Glas



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 Jorge Glas, Vicepresidente de la República, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato/Radio se refirió acerca del informe de la Contraloría General del Estado acerca de la entrega del campo petrolero Singue al consorcio DGC y en el cual podría ser juzgado por peculado. "Qué casualidad que la Contraloría saque el informe ayer. El día lunes algunos funcionarios de gobierno tenían acceso a esto. Yo no".

Destacó que “ya se hizo público ayer, pero otra cosa es que ya lo tenían antes. Saque sus conclusiones”.

Además, dijo que todo esto es una venganza de Odebrecht. “Los hice pagar más de USD$80 millones al regreso. Yo impedí que se firme el contrato del Puerto de Manta que eran más de USD$200 millones porque era un precio completamente fuera del presupuesto, ya creo que estaba hasta adjudicado. Yo como Vicepresidente dije que no se firma el contrato, significa USD$100 millones que no les pagamos”.

Acotó que “los contratos que les terminamos que eran creo que USD$800 mil millones. ¿Cuánto vale la cabeza de Glas para Odebrecht? Póngale el precio que quiera. USD$100 millones en deuda, USD$80 millones en reparacines, USD$200 millones que no se firmó el contrato con el Puerto de Manta y todos los contratos que les terminamos; Baba, Toachi Pilaton, un aeropuerto, creo que eran USD$600, USD$800 millones. ¿Cuánto valgo para Odebrecht?, valgo más de USD$1000 millones. Esa es la venganza de Odebrecht”.

Por ello, el segundo mandatario aseguró que “yo actúe con firmeza, defendiendo el interés nacional y no me arrepiento. ¿Sabe cuánto significa la Central San Francisco en ahorro hasta la presenta fecha? USD$1200 millones en ahorro para el pueblo ecuatoriano. Reparación que no quisieron hacer o que quisieron cobrarnos”.

