EXPRESO (Guayaquil) Los sin inscripción igual harán campaña

Están en esa lista las más de 150 agrupaciones políticas locales. Yasunidos hará foros y difundirá datos en redes No serán meros espectadores. Participarán en la campaña por la consulta popular y referéndum, pese a que por mandato legal fueron impedidas de inscribirse. Las 152 organizaciones políticas locales (provinciales, cantonales y parroquiales) fueron excluidas desde el inicio. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, explicó en su momento que al ser una campaña de carácter nacional, estas no podían inscribirse.

No obstante, el movimiento Salud y Trabajo, con jurisdicción en la provincia del Guayas, prepara su contingente para iniciar el 3 de enero próximo la campaña electoral a favor del ‘sí’ en las siete preguntas. Luis Serrano, director de la organización local, explica que la estrategia será instruir a la ciudadanía que esta consulta “es sobre problemas políticos y sociales” y no económicos. Cree que el ala correísta del movimiento PAIS intentará colar la situación económica en la campaña para lograr un voto negativo. “Lo que buscaremos es evitar un voto castigo”.

Sociedad Patriótica tampoco pudo inscribirse, pese a ser un partido con alcance nacional. La suspensión de seis meses del registro electoral que rige sobre la organización liderada por el expresidente Lucio Gutiérrez impidió su registro para la campaña. Sin embargo, Gilmar Gutiérrez, presidente nacional del partido, prepara a su militancia para salir a las calles.

Reconoce que, al no estar inscritos, no podrán acceder al fondo de promoción electoral en medios de comunicación que paga el Consejo Electoral, pero no todo es malo. En teoría, no están regidos por el tope de gasto electoral (camisetas, pancartas, afiches y más) que impone el Consejo a las organizaciones, por lo que podrían gastar más del límite. Pero Gutiérrez asegura que su campaña no será ostentosa, sino con los mismos recursos que si fuera una elección de autoridades. “Haremos campaña. De hecho, en varias manifestaciones públicas hemos expuesto nuestra posición de un llamado a votar por el ‘sí’ y lo estamos haciendo en todas las provincias y es lo que se le ha transmitido a la militancia del partido: hacer campaña por el ‘sí’”, manifestó el exlegislador.

También hay organizaciones sociales que no están inscritas porque no reunieron los requisitos o porque no aplicaron para el proceso. El colectivo Yasunidos está en ese primer grupo. Pese a que una de las preguntas va dirigida específicamente a consultar sobre la reducción de la zona de explotación petrolera del parque Yasuní, el colectivo aún no ha definido si hará campaña propiamente dicha, comentó a Diario EXPRESO Pablo Piedra, abogado del grupo ecologista.

Esto no quiere decir, precisa Piedra, que no continuarán con la difusión de información y el debate en torno a los efectos de las preguntas relacionadas con el Yasuní y la explotación minera. Lo harán mediante foros y en medios de comunicación.

“Distribuiremos la información a través de las redes sociales. Infografías, vídeos y en general material de educación sobre el Yasuní, los pueblos en aislamiento y el efecto que puede tener la pregunta en ellos”, detalló Piedra a este Diario.