Adrián Bone confirmó que se convertirá en el nuevo arquero de C.S. Emelec

Portero llega a préstamo por un año con opción de compra El arquero ecuatoriano, Adrián Bone, mantuvo una entrevista radial, en la cual confirmó su vinculación con el Club Sport Emelec, el jugador de 29 años llegará al cuadro eléctrico por un año en calidad de préstamo, pero con opción a compra. Aunque aún no firma su contrato, Bone se siente ya nuevo arquero de Emelec y aseguró que peleará con Esteban Dreer por el puesto de guardameta titular.

El portero explicó que se siente muy contento de llegar a un equipo como Emelec, ya que ha sido el equipo más regular de la última década, además de ser el actual campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Por esto que considera esta decisión como un gran salto para su carrera: “Mi objetivo es rendir de lo mejor en Emelec, es un gran salto en mi carrera. Me siento muy feliz en esta oportunidad, quiero ganarme un puesto y ser campeón”.

Bone advirtió que peleará el puesto de titular con el arquero argentino - ecuatoriano, Esteban Dreer: “Yo trabajo para ser el mejor y voy a pelearle el puesto a Dreer. Me va a servir mucho aprender de él, un arquero con mucha experiencia y que es líder. En su momento tuve que pelear un puesto con Marcelo Elizaga en Deportivo Quito. Tener de compañero a Dreer me va a servir mucho para mi carrera”.

Por otra parte, José Chamorro, representante del futbolista, también confirmó la noticia. Aclaró que la vinculación del portero será solo por un año en condición de préstamo con opción de compra de sus derechos deportivos, descartando así una negociación a largo plazo: “Adrián solo llegará a Emelec por un año a préstamo con opción de compra, no por 4 años como se dice”.

Por último, el golero, se refirió a la hinchada del cuadro eléctrico. "No me lo han comentado, yo lo he vivido. La hinchada de Emelec siempre apoya en cada momento, nos estamos reforzando para ser campeones y ganar todo. A la hinchada le digo que me voy a entregar a muerte por Emelec".

(PF)

Fuente: Estadio – El Telégrafo – Ecuavisa