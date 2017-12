3 de enero, fecha tentativa para que se entregue terna a Asamblea para nuevo Vicepresidente

Presidente Moreno ha pedido a su buró y personas cercanas sugerir nombres El secretario nacional de la Política, Miguel Carvajal, anticipó que "probablemente" el presidente de la República, Lenín Moreno, entregue en la Asamblea Nacional la terna de reemplazantes del Vicepresidente Jorge Glas, quien está a pocos días de abandonar su cargo por ausencia.

Carvajal confesó que Moreno “con un gesto muy democrático ha sometido a opiniones de los miembros del buró y de otras personas que le sugiramos nombres” para el nuevo Vicepresidente.

Manifestó que el perfil que se busca para sustituir a Jorge Glas es de alguien que “garantice coherencia y continuidad con el programa político” que ganó las elecciones del 2 de abril. Además, en su opinión se necesita una persona que genere estabilidad política.

Carvajal no descartó que una mujer ocupe definitivamente la Vicepresidencia. “Siempre hemos buscado equilibrio de género”, agregó

En cuanto a la situación del país, el Secretario dijo que los resultados de la estabilidad en el país son muy positivos.

“Hay un ambiente de paz, tranquilidad, se disolvieron los intentos de generar violencia”, comentó.

Carvajal señaló que el país necesita consolidar un proceso de estabilidad, en el cual el Gobierno Nacional se ha venido empeñando durante los últimos 7 meses.

“Nosotros estamos para dar estabilidad al país, para resolver los problemas nacionales, las preocupaciones de las familias”, acotó.

Además, sostuvo que los diálogos con los diferentes sectores sociales, sindicales, indígenas, empresariales y profesionales, han sido muy importantes para tener un clima adecuado de estabilidad. “El diálogo tiene que ser un instrumento político permanente para poder conocer las opiniones del otro y eso no significa que si se dialoga con algún sector, éste vaya a imponer su agenda”, explicó.

El titular de la SNGP enfatizó en que no existe ninguna negociación con sectores de oposición. Argumentó que “quieren generar el imaginario de que el Presidente se ha alejado de un programa democrático, progresista, que nos ha caracterizado estos años”.

Para el viceministro de Gestión de la Política, Eduardo Paredes, durante una entrevista para radio Sonorama, en cambio, es necesario que luego de estas etapas, la vida del país se estabilice. “En derecho público se hace lo que está escrito, es decir, una vez cumplidos los tres meses de no estar en el cargo, el abandono se aplica inmediatamente. En lo político creemos que las cosas están dadas ya que hay una sentencia con un Vicepresidente preso y lo que corresponde es normalizar la situación nacional, el funcionamiento de las instituciones”, comentó.

A su criterio, espera que ahí se termine un penoso episodio que nunca se habría querido que suceda, pero que ocurrió. “Es decir, ha habido corrupción en determinados sectores del Gobierno en el ejercicio anterior de la Presidencia de la República y esto ha sido sancionado por los jueces. Hemos vivido un penoso proceso de división de Alianza PAIS, un lamentable proceso judicial para todos los ecuatorianos porque todos lamentamos que haya corrupción en los actos gubernamentales”.

Paredes aseguró que los procesos como el juicio político, que se estableció luego de un debido tiempo y análisis, se tienen que seguir según corresponda, pero dejó en claro que una acción como esta no determina sanciones de cárcel, sino que se evalúa si el funcionario público ha cumplido bien o mal su trabajo en ámbitos políticos.

“Los juicios políticos son para determinar si ese mandato que le dio el pueblo ecuatoriano a una autoridad lo cumplió bien o quedó en deuda, independientemente del tipo de sanción que se le haya impuesto, penal o civilmente. Me parece que, tanto el enjuiciamiento político como el trámite de la terna presentada para la Vicepresidencia son acciones que pueden correr paralelamente y que cumplen objetivos distintos”, añadió.

Desde su punto de vista, en las condiciones actuales e “intentando reconstruir la esperanza que representa el presidente Lenín Moreno, se necesita (para la Vicepresidencia) un mayor equilibrio regional, de género, se necesita devolver a la juventud que, de pronto ha tenido que ver este episodio, y le quitó la esperanza”.

“A mi opinión personal, María Alejandra Vicuña sería una gran Vicepresidenta, podría estar en la terna, pero no solo es un problema de la terna, sino también de los votos. Es decir, hay que tener los votos en la Asamblea Nacional porque, finalmente, ellos son los que eligen y me parece que no sería un buen augurio para un Vicepresidente que solo entrara por el Ministerio de la Ley. Me parece que la Asamblea es la que tiene que decidir y ojalá así se den las cosas para que volvamos a tener tranquilidad y gobernabilidad en este país”, mencionó.

Con información de Radio Pública, Secretaría de Gestión de la Política y radio Sonorama

(PAY) (JPM)