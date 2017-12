CNE aprueba 491 proveedores para difundir publicidad durante campaña de consulta popular

Se incluye a 359 medios radiales, 58 medios televisivos, 56 medios de prensa escrita y 18 empresas de vallas publicitarias a nivel nacional El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la sesión ordinaria número 60, resolvió que 491 proveedores de Promoción Electoral están autorizados para difundir publicidad durante la campaña del Referéndum y Consulta Popular 2018. Para el efecto, el Pleno del organismo electoral aprobó el Fondo de Promoción Electoral correspondiente a un valor de USD 3´907.979,40.

Para este propósito, se estableció un plazo inicial comprendido entre el 8 y el 15 de diciembre. Del grupo que se registró en este periodo, 375 fueron calificados el pasado 22 de diciembre. Ese día, el Pleno del CNE decidió aprobar otro periodo para que más medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias se acrediten como proveedores de propaganda electoral o subsanen requisitos, que finalizó el 26 de diciembre. Durante ambos periodos se registraron un total de 573 proveedores.

El Fondo de Promoción Electoral es el monto exclusivo de financiamiento estatal con el que contarán las organizaciones políticas y sociales para la contratación de la publicidad electoral en los medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias que la ley determina.

En total, se aprobó 491 proveedores: 359 son medios radiales, 58 medios televisivos, 56 medios de prensa escrita y 18 empresas de vallas publicitarias de todo el país.

De los medios que no calificaron como proveedores, 19 no cumplieron los requisitos establecidos en el Reglamento para la Participación de Organizaciones Políticas y Sociales, Contratación y Pago de la Promoción Electoral, y Control de la Publicidad y Propaganda Electoral para la Consulta Popular y Referéndum 2018 y 63 no entregaron la documentación correspondiente.

Las organizaciones políticas, sociales y cualquier persona natural o jurídica quedan prohibidas de contratar publicidad electoral para promover cualquiera de las opciones del Referéndum y Consulta Popular 2018 en radio, prensa escrita, televisión y vallas publicitarias que no sea financiada por el CNE.

(PP)

Fuente: CNE