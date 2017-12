Asambleísta Fabricio Villamar considera que está "totalmente a destiempo" juicio político contra vicepresidente Glas (AUDIO)

Audio Diciembre 28 - Fabricio Villamar



Recordó que en primer intento de juicio político "le pusieron alfombra roja a un señor que está preso" El asambleísta Fabricio Villamar, de CREO, habló sobre el juicio político contra el vicepresidente Glas, impulsado por su bancada. Explicó que es necesario que la Asamblea "tome su papel que ha evitado, durante los últimos 10 años, tener protagonismo en unas de sus funciones principales que es la fiscalización". Considera que está "totalmente a destiempo" y que los asambleístas se demoraron en dar paso al juicio político. Además, mencionó que la fuerza de la evidencia presentada en el juicio penal, "hace que la opinión pública presione, de tal manera, que un juicio político a Jorge Glas es inevitable".

Recordó que cuando presentaron el primer pedio de juicio político, “fue archivado por el presidente de la Asamblea con un certificado de CAMINOSCA”. Cuestionó que después del juicio penal, cuando ya obtuvo sentencia el Vicepresidente Glas, recién la mayoría decide dar paso al juicio político.

El legislador considera que está “totalmente a destiempo” el juicio político porque “este juicio no tiene que ver con lo penal, pero en el armaje de la Constitución establecieron requisitos de juicio penal para poder llevar el juicio político cuando en el artículo 129 se establece que las causales para poder llevar a juicio político a uno de los altos funcionarios es peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y que estos requisitos deben ser primero establecidos por el Contralor, se generó una confusión entre lo que es la materia penal y constitucional”.

Aclaró que en el juicio político, desde la oposición, “nosotros nos habíamos planteado cuál es la naturaleza del juicio político, que es un juicio de confianza”. Explicó que penalmente no puede ser responsable, pero políticamente puede ser censurado. “Cuando proponemos lo hacemos sin tener los votos necesarios para la censura, lo que alcanzamos es a recoger las firmas y presentamos un primer juicio político archivado con un certificado de CAMINOSCA, que ya fue condenada porque se demostró sus tratos irregulares para conseguir contratos”, anunció.

Villamar sostuvo que la fuerza de la evidencia presentada en el juicio penal, hace que la opinión pública, presione de tal manera que un juicio político a Jorge Glas es inevitable”.

Además, indicó que se debe transparentar ante la sociedad. Manifestó la importancia del juicio político, “para que la gente que defiende a Glas pueda decir que al señor le están acusando sin pruebas”.

Recordó que en el primer intento de juicio político “le pusieron alfombra roja a un señor que está preso y a los legisladores no se les permitió hablar”. Expresó que con el juicio político no buscan justificar su papel político y no es acto de venganza en contra del vicepresidente.

“No nos interesa la cabeza de Jorge Glas, ni la de Augusto Espinosa, ni de Gustavo Jalkh, como no nos interesa ninguna cabeza, pero creo que es absolutamente necesario plantearnos que si sobre estos funcionarios han existido dudas sobre sus procederes, el espacio para determinar sus responsabilidades es el juicio político, cualquier cosa es un acto de protección a funcionarios”, anunció.

Por otro lado, dijo que ya no tendría sentido el juicio político porque ya se cumplen los 3 meses para que se dé el abandono del cargo. “El 31 de diciembre se configura la causal para declarar el abandono del cargo, una vez hecho, se debe tener la mayoría de respaldo de la Asamblea y esto presentarlo en la Corte Constitucional y ellos comprueban el abandono del cargo”, manifestó.

Sobre lo que lograrán con el juicio político, sostuvo que hay un proceso de recuperación de la facultad de fiscalización para la Asamblea. “Creo que es un necesario estate quieto a quienes han estado en casos que puedan ser reprochables. Existe un anuncio claro que nuestra bancada no va a dejar pasar estos casos. Además, anunciamos que iniciarán el juicio político contra Carlos Ochoa”, precisó.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio