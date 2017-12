Más de 70 casos de futbolistas con adulteración de documentos de identidad han sido denunciados, revela exconsejero Xavier Burbano (AUDIO)

Audio Diciembre 28 - Xavier Burbano



"Estoy seguro que si se escarba un poco más, esta cifra puede ser insignificante frente a lo que realmente sucede", insistió como un pedido a Fiscalía de Ecuador El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Xavier Burbano, ha sido quien ha denunciado irregularidades en la documentación de identidad de varios futbolistas ecuatorianos. A propósito de este tema, ayer se conoció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió a varios de ellas tras confirmar la adulteración de edades o nacionalidades. El exfuncionario reveló que no son pocos los casos, sino más de 70 jugadores en estas mismas condiciones.

“Estos casos que se presentan dentro del fútbol ecuatoriano son bastante alarmantes”, reconoció Burbano y rememoró tres de los cuales fueron denunciados por su persona cuando fue Consejero. “En el caso de Fabiano Tello: El más importante hallazgo en la investigación hasta este momento, es que el Registro Civil ya informó a la Fiscalía que, según datos y registros institucionales, el ingreso al sistema informático de la identidad Fabiano Estéfano Tello Arce (que es falsa) lo realizó el perfil de usuario asignado a la exservidora Betty María B. desde la estación de trabajo PC08E SM01, el día 14 de octubre del año 2010”.

Es decir, que esta persona fue la funcionaria, en ese entonces, del Registro Civil que ingresó esta identidad falsa en el sistema. “Es destacable este hallazgo porque es inédito, en una década de ocurrencia de estos casos, que ya se conozca en una investigación con precisión quién fue el funcionario que alteró el sistema informático del Registro Civil”.

En el caso Francisco Obando: El más importante hallazgo en la investigación hasta este momento, es que el Registro Civil ya informó a la Fiscalía que el ingreso al sistema de la identidad Obando Quintero Francisco César (falsa), lo realizó Ana Cecilia O., igualmente funcionaria.

Mientras que, en el caso Joao Montaño: El más importante hallazgo en la investigación hasta este momento, es que el Registro Civil ya informó a la Fiscalía que el ingreso al sistema de la identidad Montaño Preciado Joao Daniel (falsa), lo realizó María Alexandra C., también extrabajadora del organismo.

Tras dar estas precisiones, Burbano se cuestionó el hecho de que si ya existen las investigaciones y ya se conocen quiénes son los funcionarios que alteraron el sistema informático, los fiscales de los casos no hayan tomado cartas en el asunto. “La denuncia la puse yo como consejero, pero esta información, que traslada el Registro Civil a la Fiscalía, lo hace en virtud a las denuncias y fue remitida hace menos de un año y hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna acción”.

“Si no se rompe con el círculo de la impunidad, estas cosas nunca van a cambiar. Estos casos vienen ocurriendo hace 10 años y nunca se había puesto una denuncia penal hasta el año pasado que, cuando fue consejero de Participación Ciudadana, lo hicimos, pero ha existido toda una cortina de 10 años de impunidad porque estos casos no se sancionan y es lo que esperamos que cambie”, reflexionó.

Xavier Burbano reveló que en el mes de septiembre de este año, presentó a la Fiscalía General del Estado, más de 70 casos de futbolistas con adulteración de documentos de identidad. “En estas denuncias adjuntamos el informe que, como criterio, emitió el Registro Civil a pedido del CPCCS. En este documento, dentro de los más de 70 casos, también se mencionan quiénes son los funcionarios o extrabajadores –porque estoy seguro de que ya fueron separados- que alteraron el sistema informático de dicha institución. Apelamos a la sensibilidad del fiscal General, Carlos Baca, a quien consideramos como alguien justo y honesto para que tome cartas en el asunto”.

El Exconsejero lamentó que para resolver este tipo de situaciones, no se cuente con la FEF por inacción u omisión y falta de ética ya que la entidad, durante 10 años, ha dicho que su competencia llega hasta sancionar al futbolista, con lo cual discrepa. “La Ecuafútbol, en este tiempo, debió presentar las denuncias penales para que el aparato estatal, al que le corresponde las puniciones y la persecución de los delitos, sancione y castigue”.

“Si estos casos se hubieran denunciado en la década que ha transcurrido, en este momento existirían sentencias condenatorias y, muy probablemente, se hubiera corregido este problema. Lastimosamente, recién desde el año pasado, a partir de la acción del CPCCS que se comenzó a denunciar estos casos en la Fiscalía, ahora están en investigaciones. Pero sí debe llamarnos muchísimo la atención el hecho de que en una década de ocurrencia de estos casos no exista ni una sola sentencia porque nunca se denunció”, reprochó.

En algunas de las versiones que rindieron dirigentes de la FEF en la Fiscalía, rememoró, se les preguntó que si es que conocían de estos hechos hace varios años por qué no se los denunció, y que lo que contestó uno de ellos fue que el tema no era de su competencia porque las sanciones llegaban hasta el jugador a través de un proceso administrativo. Testimonios que han sido duramente criticados por Burbano. “Esa pasividad, esa inacción respecto de estas situaciones, es el problema”.

“Actualmente, el COIP no contempla la figura del encubridor –que castigaba a quienes conocían un delito y no lo denunciaba-, pero al menos yo creo que sí debería subsistir una obligación ética y moral, una sensibilidad, un deseo básico de querer resolver estos problemas de que los dirigentes vayan más allá de las labores administrativas, mojarse el poncho y poner denuncias penales e impulsarlas para que se investigue porque esa es la única manera de resolver este problema. Si no se corta con el círculo de la impunidad, estas cosas nunca van a cambiar”, criticó.

El exfuncionario ratificó que, a pesar de ya no ejercer su cargo, seguirá impulsando sus denuncias porque considera que es una cuestión de carácter inclaudicable. “Yo revisaba un poco los boletines de prensa emitidos por la FEF hace un año, cuando presentamos la denuncia y el señor Víctor Mestanza, (entiendo que es relacionista público de la Ecuafútbol), emitió un comunicado diciendo que nosotros queríamos causar alarma. Lamentable la mentalidad de la institución que es el ente rector del balompié ecuatoriano”.

“Un año después, creo que es obvio que no buscábamos causar alarma, sino que se trata de un problema real. Además, el año pasado, dentro de un caso de los que denunciamos, tuvimos que solicitar siete veces que rinda versión el Presidente de la FEF, al séptimo llamado acudió y tuvimos que, de todas formas, denunciarlo ante la opinión pública porque no iba con la justificación de que tenía su agenda ocupada y que se estaba ganando un nombre en la CONMEBOL”, dijo.

Desde su punto de vista, la Fiscalía puede marcar la diferencia porque es la entidad que tiene la competencia para realizar la persecución y pesquisa de los delitos. “Si este organismo cumple su rol, hace las investigaciones que corresponden y sanciona a los autores y cómplices, puede marcarse una gran diferencia”, acotó el exfuncionario durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Los más de 70 casos que ha presentado en la Fiscalía, mencionó, solo son la punta del iceberg. “Estoy seguro que si se escarba un poco más, esta cifra puede ser insignificante frente a lo que realmente sucede”, indicó. Sin embargo, con los ya denunciados, las indagaciones pueden profundizarse teniendo en cuenta el nivel de detalle que exponen los informes del Registro Civil.

“Estos documentos especifican, con nombres y apellidos, a los servidores, números de máquinas, tiempos y fechas de cómo se ingresan los datos falsos en el sistema informático. Es cuestión de seguirles la pista. Nosotros, como denunciantes, no podemos hacer lo que le corresponde a la Fiscalía, pero los indicios están ahí, es cuestión de tener un poco de sensibilidad por estos temas y darles la importancia que merecen”, sostuvo.

Reconoció que existen otros casos de mucha importancia que también implican corrupción y tráfico de capitales o influencias, pero enfatizó en que no se debe perder de vista que en este tema se estaría traficando con seres humanos. “Aquí hay vidas de por medio, jóvenes que son captados en la provincia de Esmeraldas, son trasladados a Guayaquil y Quito para que ejerzan actividades laborales como futbolistas imponiéndoles como una condición de trabajo y aprovechándose de su condición de pobreza, que lo hagan con datos falsos”.

“Son dados a clubes de fútbol, uno de ellos absolutamente implicado en una centena de casos, me refiero al club N. A. (nombre anónimo) de Guayaquil. Finalmente, son inscritos en la FEF con datos falsos. No podemos perder de vista esta situación, que no es meramente deportiva, sino en el que la víctima es un ser humano. Bien puede la Fiscalía establecer la teoría del caso conveniente porque yo he planteado el caso como trata de personas, pero aquí hay un concurso de delitos: cohecho desde el sector privado al público, uso doloso de documento falso, alteración de sistemas informáticos. Lo que no podemos permitir es la impunidad”, concluyó. (JPM)