"Estamos decepcionados, esta ha sido una reforma tributaria con otro nombre", lamenta Roberto Aspiazu tras allanamiento a Ley de Reactivación

"Nosotros esperábamos mucho más, pero pensamos que hay que hacer acopio de paciencia y esperar hasta la consulta popular de febrero para ver qué es lo que hace el Gobierno", dijo "Estamos decepcionados, esto no ha sido, sino una reforma tributaria con otro nombre, tal como sucedió en el correísmo lo cual responde, seguramente, al hecho de que las mismas autoridades económicas de entonces siguen ejerciendo funciones de manera tal que la visión del modelo de desarrollo y de la propia reactivación económica sigue siendo el mismo. En la manera en la que esto persista, no vamos a salir adelante", lamentó Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), luego de que la Asamblea Nacional se allanara al veto presidencial de la Ley de Reactivación.

Recordando que han presentado 11 recomendaciones de veto, apenas una fue recogida por parte del Ejecutivo. “Nosotros esperábamos mucho más, pero pensamos que hay que hacer acopio de paciencia y esperar hasta la consulta popular de febrero para ver qué es lo que hace ahí la parte económica del Gobierno porque el modelo no es sostenible. Básicamente este año hay crecimiento porque ha habido contratación de deuda pública por US$12.600 millones de dólares durante 2017, pero sabemos perfectamente bien que eso no es sostenible”.

Para Aspiazu, pese a lo positivo que significa entregarle el manejo de dinero electrónico a la banca, no es significativo para el fortalecimiento de la dolarización porque solamente es un medio de pago. Asimismo, recalcó que después de 10 años “de no tener espacio de diálogo”, hay un nuevo ambiente con el nuevo Gobierno, sin embargo, reconoció que en esta primera etapa ha habido una decepción por no haber tomado en cuenta las propuestas del sector empresarial.

Seguirán esperando que las cosas empiecen a cambiar para que el 2018 pueda tener un perfil de desempeño en términos de reactivación económica mucho mejor que este año. “Hasta ahora, la economía está estancada. Ha habido un poco de crecimiento en 2017 merced a un endeudamiento masivo, con vista a 2018, puede ocurrir lo propio, pero esa no es una solución sostenible de mediano y largo plazo que es lo que nosotros estamos buscando”.

“No hay espaldarazo al Gobierno propiamente, sencillamente, entendemos la consulta popular como un tema de carácter ciudadano en el cual nosotros como CEE debemos participar, hacer conocer nuestros puntos de vista conjuntamente con muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Hay temas sobre los cuales habíamos fijado hace mucho tiempo oposición como en el paquete de enmiendas constitucionales que se tramitaron en 2015”, comentó. (JPM)

Fuente: Ecuavisa