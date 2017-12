"Finalmente hay una reivindicación luego de largos años de opresión", reacciona Gerente de Teleamazonas tras sentencia contra SUPERCOM

Insistió que es necesario reformar a Ley de Comunicación El Gerente de Teleamazonas, Sebastián Corral, se refirió a la sentencia en la Corte Constitucional sobre el pedido del medio de comunicación para dejar sin efecto la sanción de la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM). "Hemos tomado esta sentencia con satisfacción, prudencia, porque creemos que finalmente, después de largos años de esta opresión sobre los medios por parte de este instrumento legal que fue creado para crear conflictos, finalmente hay una reivindicación".

Señaló que esto no es solo para Teleamazonas, “sino para todos los medios, todos los periodistas y en general para todos los ciudadanos. La sentencia le obliga al Superintendente Ochoa a ofrecer disculpas y esas no las vamos a recibir como Teleamazonas, las vamos a recibir a nombre de todo el Ecuador. Es una disculpa del más profundo del correísmo”.

Recordó que el Superintendente Ochoa sentenció al medio de comunicación “a pedir disculpas nada más y nada menos que a Luis Chiriboga. Finalmente las cosas están cambiando y yo creo que es muy positivo para el Ecuador”.

Corral aseguró que la SUPERCOM está en su derecho de apelar esta sentencia. “Según lo que nos dijeron ayer los abogados, en materia constitucional, la obligación de ofrecer las disculpas no queda suspendida por más que exista apelación. Es decir, las disculpas tienen que ofrecerse en 72 horas”.

Además, comentó que es necesario un diálogo constructivo sobre la necesidad de reformar la Ley de Comunicación. “Debe haber una pero no que esté creada para destruir medios de comunicación. Esta ley contraviene derechos. Es necesario reformarla”.

Finalmente, expuso que las declaraciones fueron criterios de la asambleísta Cuesta y no del canal, por ello el Superintendente Ochoa, al ser un funcionario público, debía rendir cuentas y no enviar una réplica pregrabada. “No hemos dicho absolutamente nada, sino un tercero. Yo tomé la decisión de no pasar ese video. Solicitamos el amparo y la jueza le da un llamado de atención muy fuerte, le dice que ha violado el debido proceso. Es ridículo que la misma institución que promueve, sea la que juzga, tiene que haber una tercera persona imparcial”.

(AEH)

Fuente: Pública FM