15 de enero se formularán cargos por presunto delito de peculado contra ex Ministro Iván Espinel

Contraloría estableció posibles irregularidades en servicios prestados a afiliados al IESS en una clínica particular entre 2013 y 2014 El próximo 15 de enero se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra del ex Ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, y otras 19 personas más, por el presunto delito de peculado. Al ex funcionario se le investiga por presuntas irregularidades cuando era funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre los años 2013 y 2014.