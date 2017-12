LA HORA (Quito) Salario básico sube 11 dólares y llegará a 386, con la resignación como respuesta

Entre trabajadores y empleadores hubo resignación. ‘No había mesa servida’, recordaron los sindicalistas El salario básico subirá 11 dólares para el próximo año. Así, de 375 dólares pasará a 386 a partir de la primera remuneración de 2018. El anuncio lo realizó el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, en rueda de prensa conjunta con los titulares del Ministerio de Finanzas, Carlos De la Torre, y del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando.

El monto fijado se establece con base en la sugerencia del Gobierno de considerar como factor base el crecimiento del PIB previsto por el Banco Central. Así, la tesis oficial se terminó imponiendo por sobre la de los trabajadores, que pedían 25 dólares de incremento, y la de los empresarios, que ofrecían apenas 3,75 dólares.

Por eso, los representantes de ambos sectores se mostraron más resignados que conformes con este incremento, cada uno por razones diferentes.

Durante la reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS), realizada ayer en Quito, el representante del sector empresarial aceptó la propuesta; mientras que el de los trabajadores dio su apoyo, siempre que se cumpla con ciertas condiciones, como que no haya recortes de personal.

“Sabemos que la situación económica no es buena, que no hubo mesa servida. Esa propuesta (del Gobierno) no es lo que esperábamos los trabajadores, pero hemos decidido aceptarla”, expresó Oswaldo Chica, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), minutos antes de la firma del acuerdo ministerial.

Los argumentos oficiales

El ministro Ledesma aseguró que 591.372 trabajadores del sector privado se beneficiarán directamente de este incremento y manifestó que el aumento salarial responde a las previsiones optimistas sobre la economía para el año venidero.

También justificó este optimismo en el estudio ‘Análisis del mercado laboral salarial 2017’, de la consultora Deloitte, presentado a inicios de diciembre, que asegura que el 56% de las empresas encuestadas prevé un aumento en los salarios de sus trabajadores y que, en promedio, el incremento estará en el orden del 3,2%.

Sin embargo, para la Cámara de Comercio de Guayaquil el ajuste salarial en Ecuador no tiene una justificación técnica permanente, lo que hace imposible la previsión de los aumentos, entorpeciendo la planificación de las empresas y perjudicando la competitividad.

De acuerdo con un comunicado de la Cámara, Ecuador tiene uno de los salarios mínimos más altos en la región. “Países vecinos como Colombia y Perú tienen salarios mínimos más bajos, lo que dinamiza sus mercados laborales, permitiéndoles ser más competitivos y más atractivos para los inversionistas”, cita el documento.

Según la Cámara, el costo patronal por trabajador excederá los 6.300 dólares. Actualmente, considerando el salario básico y los aportes de ley, el costo mínimo de contratar a una persona supera 6.171 al año.

“Esto sin incluir prestaciones que se acostumbran en ciertas industrias como la provisión de almuerzos, o aquellas que solo aplican cuando se sobrepasan umbrales mínimos de trabajadores como los servicios de guardería. Con el nuevo salario para 2018, el costo ascendería a 6.352”, cita el documento.