Asamblea Nacional de Ecuador crea comisión especial para atender casos de personas desaparecidas

"Estoy seguro que con los resultados que logremos habremos devuelto la felicidad a muchos hogares", expresó el asambleísta Abasalón Campoverde La Asamblea atenderá los casos de personas desaparecidas. Por unanimidad, de los 114 asambleístas presentes, se aprobó la creación de una Comisión Especial Ocasional que se encargue de estudiar este tema, tal como lo solicitó el asambleísta Abasalón Campoverde. También se tomó un minuto de silencio por la muerte de la niña lojana Emilia Benavides.

En su argumentación, el parlamentario por Zamora Chinchipe contó su experiencia y el dolor que viven los familiares de las personas que han desaparecido. “Los que llevamos esta cruz hemos vivido momentos de angustia, desesperación e impotencia, porque es muy duro tener que asimilar la pérdida de nuestros seres queridos”, afirmó.

El asambleísta explicó que no es fácil caminar por los años pidiendo justicia, en su caso por la desaparición de su hija Juliana, hace cinco años y seis meses. Tenía 19 años, hoy habría cumplido 24, señaló, tras reiterar que su familia tocó muchas puertas, pero que no recibió respuestas. “El deseo de volverla a ver me mantiene de pie y con mucha energía”, dijo.

Pidió el apoyo de los 137 asambleístas para realizar el trabajo que le corresponderá a la comisión. “Estoy seguro que con los resultados que logremos habremos devuelto la felicidad a muchos hogares”, sostuvo.

La Comisión la integran Absalón Campoverde, Daniel Medonza, Mae Montaño, Sonia Palacios, Marcela Holguín, Jaime Olivo, Gabriela Larreátigui, Soledad Buendía, Mauricio Zambrano, Fernando Burbano y Marcelo Simbaña. (DRT)

Fuente: Asamblea Nacional