Asambleísta Poly Ugarte pone en duda motivo del cierre de hospital neumológico y pide a Contraloría que se investigue (AUDIO)

Audio Diciembre 27 - Poly Ugarte



"En el ranking de gestión por resultados, de los 40 hospitales que el país tiene, este hospital está en número 1. Cómo uno de ellos está cerrado al año siguiente", cuestionó La asambleísta Poly Ugarte se refirió sobre el hospital neumológico que fue cerrado por autoridades del ministerio de Salud con el fin de enfrentar los problemas sanitarios que tiene. Sin embargo, Ugarte pone en duda la razón de su cierre porque, según la legisladora, el año pasado, este Hospital recibió un premio y, "la ministra de salud anuncia que se han calificado 40 hospitales con calificación de oro, pagando millones de dólares", entre ellos el neumológico Alfredo Valenzuela. Además, indicó que en la reciente visita que realizaron los asambleístas a esta casa de salud, "la ministra no les quiso abrir. ¿Por qué? ¿Qué esconde dentro de ese hospital? Tal vez, no está en la situación que ellos están diciendo y lo único que quieren es ir cerrando hospitales para llenar los grandes elefantes blancos que tenemos", expresó.

Manifestó su preocupación por este cierre, por lo cual, ha presentado, desde la Asamblea Nacional a la Contraloría, una investigación con respecto al cierre del Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela en Guayaquil. “No es posible que cierre un hospital con más de 85 personas con tuberculosis, sin una programación o un plan para recibirlos”, reprochó.

Explicó que el 9 se cierre y el plan de contingencia, dijo, recién se lo hace el 11. “Al no prepararse arias, médicos, el proceso de enfermeras, lo que pueden causar es una pandemia en la ciudad de Guayaquil porque los mandaros a los ceibos y al hospital de infectología, donde la mayoría de ellos son enfermos con VIH”.

Anunció que ya han fallecido 5 pacientes de los 85 que fueron reubicados. “Los médicos son sancionados por mala práctica, pero hoy ha habido una mala práctica médica por parte del Ministerio de Salud”, afirmó. Asimismo, indicó que hay una política “inhumana” por parte del Ministerio, “dirigido por una joven que no tiene experiencia ni planifica lo que hace”.

La legisladora manifestó su preocupación debido a que en el estudio del proyecto del Código de Salud, “eliminan la Ley de Tuberculosis y eliminan la Ley de VIH”.

Además, reveló que de los 85 pacientes, solo 50 están en un hospital y, el resto, “se fueron a sus casas por que no hay quién los atienda”. Para Ugarte, esto puede ser peligroso porque “puede contagiar a sus amigos, vecinos y familiares”.

Poly Ugarte anunció que el año pasado, este Hospital recibió un premio y, “la ministra de salud anuncia que se han calificado 40 hospitales con calificación de oro, pagando millones de dólares” entre ellos, el Alfredo Valenzuela.

Por esta razón, pide a la Contraloría que investigue cómo se pudieron calificar 40 hospitales, de los cuales, uno de ellos está cerrado al año siguiente. “En el ranking de gestión por resultados, de los 40 hospitales que el país tiene, este hospital está en número 1”, aseguró.

Sobre el plan que debe existir para rehabilitar el hospital, Poly Ugarte aseveró que no existe uno, “por eso solicito a la Comisión de Salud para que llame a la ministra y dé una explicación”.

También se refirió sobre la reciente visita del presidente de esta Comisión y de la presidenta de la Comisión de Fiscalización al Hospital. “La ministra no les quiso abrir el hospital neumológico. ¿Por qué? ¿Qué esconde dentro de ese hospital? Tal vez, no está en la situación que ellos están diciendo y lo único que quieren es ir cerrando hospitales para llenar los grandes elefantes blancos que tenemos”, expresó.

Reprochó que un hospital, “de la naturaleza del Guasmo”, necesita áreas abiertas para poder tratar este tipo de personas, pero no lo tienen.

Exigen a la Contraloría que se investigue porque, “no solamente es el neumológico, acabo de recibir un informe técnico del mismo Ministerio de Salud, de la zona de Pichincha, de 10 hospitales que se puede ver en fotos cómo están botados los equipos, como hay equipos que no son utilizados porque no podían contratar personal, donde llenan espacios. Aquí no hay una planificación”.

Informó que dentro del proyecto para el nuevo código orgánico de Salud, que presentó el 5 de diciembre, ya ha aprobado el informe técnico y están esperando que entre en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que sea aprobado.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio