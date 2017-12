FEF suspende a Rinson López por seis meses tras confirmar falsificación de documentos

Jugador, quien quedó fuera de El Nacional, pidió disculpas tras conocer su sanción La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió, por seis meses, a quien era lateral izquierdo de El Nacional, Rinson López, por falsificación de documentos. El jugador, de 30 años, admitió el cometimiento de este delito y pidió disculpas. "Desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar, había personas que me querían ayudar pero me ayudaron de la manera incorrecta, me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta que podía nacionalizarme tranquilamente", reconoció.