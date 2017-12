Comisión de Fiscalización aún no es notificada sobre inicio de juicio político a vicepresidente Glas, asegura asambleísta María José Carrión

Mientras que, asambleístas de ala morenista de Alianza PAIS no ven procedente proceso cuando próximo 2 de enero se cumple ausencia definitiva La Comisión de Fiscalización aún no es notificada para el inicio del juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glas. Los asambleístas del ala morenista de Alianza PAIS (AP) no ven procedente el juicio cuando el 2 de enero se cumple la ausencia definitiva. Desde el Gobierno analizan los escenarios posibles para enviar la terna. "Estaremos esperando, en las próximas horas, o mañana, que se notifique porque ya son temas administrativos", comentó la presidenta de la mesa legislativa, María José Carrión.