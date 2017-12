Para este jueves, Transportistas en Cuenca anuncian paro por no aplicarse alza de pasajes

Dicen que no usarán estaciones de transferencia Este miércoles, 27 de diciembre, representantes de transportistas de bus urbano, en Cuenca, brindaron una rueda de prensa en la que informaron que realizarán movilizaciones y un paro de sus actividades para este jueves, 28 de diciembre, debido a la no aplicación del alza de pasajes. Además, exigen al Minicipio que no se les imponga la tecnología Euro 5 para la renovación de unidades.