Rafael Correa: No es verdad que está comprometido el 100% del petróleo hasta 2024

Afirmó que firmas de prestigio internacional apoyaron transacción El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la reunión entre Fernando Villavicencio y el titular de la Asamblea, José Serrano, a quien se le entregó una denuncia sobre el supuesto "mayor caso de corrupción en la historia del país" relacionada a la venta de crudo a China y Tailandia. El ex Mandatario negó que esté comprometido el 100% del petróleo hasta el 2024. "El pago por preventa de petróleo para el 2018 es de 700 millones, que se registra en las cuentas y se paga directamente. "No es verdad que hay una "deuda" de $19000 millones", precisó.