Presidente de Asamblea Nacional ratifica que se cumplieron todos los requisitos para iniciar juicio político a vicepresidente Glas

Reclama que oposición asegure como "un trofeo la cabeza de algún funcionario público": "el trofeo tiene que ser cómo se fortalece la institucionalidad de un país", añadió El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, ratificó que los legisladores proponentes del juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glas, cumplieron con todos los requisitos para que se admita a trámite la solicitud. Además, cuestionó que actores de oposición aseguren la "cabeza de un funcionario público" como "su trofeo". "El trofeo tiene que ser cómo se fortalece la institucionalidad de un país", añadió.

“El proceso para el juicio político, tanto para el Presidente como para el Vicepresidente, es especialísimo de acuerdo a la Constitución y solamente allí están las causales y requisitos que se deben cumplir para que ese juicio político inicie. No es un procedimiento igual al de las demás autoridades como ministros, superintendentes, fiscal o presidente del Consejo de la Judicatura”, relató.

Alegando además, que lo que se requiere es un informe de admisibilidad o inadmisibilidad constitucional de la propia Corte Constitucional, organismo que ya emitió ese dictamen haciendo una valoración importante. “La CC no solo se refirió a los temas de forma, sino que revisó y también planteó temas de fondo. Es decir, no revisó requisitos solamente, sino qué pruebas se habían puesto dentro de ese expediente”.

“Entonces, ese informe ha permitido que el día de ayer en la tarde y noche, el CAL dé paso al inicio de juicio político en contra del Vicepresidente de la República cumpliendo con los requisitos que la Constitución manda”, remarcó Serrano durante una entrevista en el espacio informativo Telediario, de Ecuador TV.

Aclaró que no es un tema de valoración la asistencia de tal o cual miembro del CAL, sino que se ha completado una parte de la etapa inicial del proceso. “De los cuatro miembros que estuvieron presentes en el Consejo, por unanimidad de los presentes se ha decidido dar inicio al juicio político y se ha remitido ya el expediente a la Comisión de Fiscalización que deberán seguir con los pasos posteriores”.

No conoce por qué se retiró el caso Caminosca del expediente de la nueva solicitud, sin embargo, comentó: “Nosotros ya habíamos hecho una primera valoración de toda esas pruebas de Caminosca y habíamos determinado que en la petición de juicio político que se había realizado en junio, el criterio fundamental para archivarlo fue que había una prueba que podría haber sido obtenida de manera ilícita o ilegal porque eran copias simples”.

“Ahora se han cumplido todos los requisitos, los que han permitido que el juicio político, en este momento inicie y se remita a la Comisión de Fiscalización. Más allá de una coyuntura política, hay unos requisitos que están establecidos en la Constitución, se han cumplido desde nuestra perspectiva, cuando se lo negó es porque no se habían cumplido”, enfatizó.

Una vez que reciba el expediente la Comisión respectiva, ésta se reúne para avocar conocimiento del proceso y tiene cinco días para evacuar las pruebas de cargo y descargo. Tras este tiempo, la mesa legislativa se vuelve a reunir y determina si es que da paso a la interpelación en el Pleno de la Asamblea Nacional, detalló.

Serrano aseguró que el efecto de la ausencia definitiva en el caso del Segundo Mandatario, no es un caso que opera por mandato de la ley, sino que debe existir una acción procedimental que tiene que darla el Presidente de la República. “Él debe establecer esa ausencia y remitir la terna para la elección del nuevo Vicepresidente a la Asamblea. Eso debe cumplirse, mientras tanto, el juicio político sigue su curso paralelamente porque el Vicepresidente continúa en funciones. Si el Presidente remite la terna el mismo 3 de enero o lo hace posteriormente, pero mientras el Segundo Mandatario siga en funciones, ese juicio político debe continuar”.

Comentó que, si bien los efectos son similares con la declaratoria de abandono de cargo y juicio político, con el segundo proceso puede haber una destitución la misma que causa efecto para el futuro, es decir, son dos años que un funcionario público no podría ejercer actividades públicas. Mientras que, con la ausencia definitiva solo se establece esa consecuencia. “Lo que yo veo necesario es que Ecuador pueda mantener la institucionalidad, que aquí no hayan componendas, que establezcan simples interpretaciones y que sorprendamos a los ciudadanos con acciones que no requiera el país. Tenemos que estar muy claros en que hay acciones políticas que se deben concretar entre los políticos y entre los ciudadanos, pero hay otras que también se requieren que son: el empleo, la producción y fortalecer la dolarización”,

“Cuidado vayamos a estar desviándonos o descuidándonos de temas fundamentales que, así como son claves los políticos y de institucionalidad, lo son los antes mencionados. El momento en que perdamos la perspectiva de que el país requiere fortalecer su producción y dolarización y fomentar el empleo, corremos otros riesgos significativamente importantes para la democracia. Por supuesto, el tema del juicio político es fundamental también para la institucionalidad del país”, dijo.

El Presidente del Legislativo negó que el fortalecer la democracia con un proceso de juicio político sea un trofeo de algún sector. A su criterio, Guillermo Lasso, al atribuirse estas acciones está lanzando “cortinas de humo”. “Debe hacer aclaraciones específicas de cómo su banco BANISI estaba siendo utilizado por ODEBRECHT y cuál es su responsabilidad directa cuando todavía es accionista o propietario de esta entidad que está en Panamá. Esos son los temas fundamentales que debe aclarar el señor Lasso y que nosotros le vamos a exigir que lo haga”.

“Aquí no vamos a estar poniendo cortinas de humo. Nosotros, como asambleístas estamos asumiendo nuestras responsabilidades. El señor Lasso tiene que asumir sus responsabilidades al igual que la tenemos que asumir todos los ciudadanos que estamos dando la cara en los temas políticos. Nadie se alza con el trofeo. La cabeza de algún funcionario público no puede ser trofeo de nadie. Aquí, el trofeo tiene que ser cómo se fortalece la institucionalidad de un país, cómo la democracia está completamente consolidada y, para eso, debemos mirar más allá del tema específico del juicio político”, refirió.

Sobre la denuncia entregada por Fernando Villavicencio, José Serrano ratificó que realizará un análisis de esa información y la remitirán a la Comisión de Fiscalización. “Lo importante es que esta información que dejan los ciudadanos sigan un curso y tengan una respuesta a sus requerimientos. Lo clave es que exista un análisis a profundidad y se clarifique cualquier situación que se plantea en estos documentos”. (JPM)

Fuente: Telediario (Ecuador TV)