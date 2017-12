EXPRESO (Guayaquil) El comercio se recupera pero no a niveles del 2014

Crecimiento para este año está proyectado en un 7 %, pero los comerciantes no están satisfechos. Con este cierre aún no es posible recuperar las plazas de empleo La Navidad pasada no dejó el regalo que esperaban los comerciantes. La mejor época del año en ventas, aportó para que este sector cerrara el 2017 con una facturación de $ 65.864 millones; aunque eso significa un 7 % más que el año pasado, esta recuperación no permitió al sector volver al nivel de hace tres años en el que llegaba a registrar un crecimiento superior al 8 % y generar plazas de empleo.