Iván Espinel desmiente a Abdalá Bucaram y asegura que como Subdirector de Control de IESS no tenía competencia para pagar a prestadores de salud

Asegura que son acusaciones con tinte político y remarcó que sus actuaciones siempre han sido transparentes El líder de Fuerza Ecuador (FE), Abdalá Bucaram Pulley, aseguró que existen nueve informes de la Contraloría General del Estado (CGE) en contra del exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, por un perjuicio que asciende a los US$400 millones de dólares en Guayas, cuando fue parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A estas acusaciones respondió el exfuncionario. "El señor Bucaram miente. No tengo absolutamente nada que ver con la Dirección Provincial del IESS. Estos informes –que no son nueve, sino siete- se refieren a siete días en los que estuve como Subdirector Nacional de Control, ¿por qué imputa la Contraloría en una supuesta implicación? Dicen que por la falta de control a la administración de contrato con REDES (la empresa auditora)", comentó.

Explicando que el 2 y 3 de abril de 2014 –apenas pocos días de haber ingresado en esos 7 días como Subdirector, que fue desde el 26 de marzo en la noche y 27 en funciones- ya se reportó informes sobre el control. “El primero a la Vocal del Consejo Directivo, en ese entonces representante de los trabajadores; y después al Director Nacional de Salud. Se ejerce, el 4 de abril –yo salgo con descanso médico hasta el 17 de abril-. El 16 de abril ya estaba fuera de ese puesto como Subdirector Nacional de control”.

Aclaró además, que la glosa no es de US$18 millones de dólares en contra de Iván Espinel, sino que es una glosa solidaria en la parte administrativa, es decir, que es otra cosa de la parte penal y como no hay una cuantificación específica en los informes, es una glosa solidaria con la cual no ha sido notificado y por la que tienen el derecho a la impugnación como un proceso normal administrativo.

“Yo como Subdirector Nacional de Control, como refiere el 454 del reglamento orgánico funcional del IESS no tenía competencia de pagarle a ningún prestador, así hubiera querido no podía porque no estaba dentro de mis funciones y en la disposición general primera refiere que el Director General de ese entonces iba a dictaminar la normativa secundaria, la cual, al momento de mi salida, nunca estuvo”, comentó.

Recalcó que los convenios con los prestadores privados, como reza en la página del IESS no han terminado. “¿Cómo se le puede mentir así a la gente? No sé si es la forma de hacer política, pero, definitivamente, no podemos caer en eso”, añadió.

Son 20 personas las que serán llamadas a audiencia de formulación de cargos por este caso. Según la CGE se pagó a una clínica US$11.770 dólares por la una cirugía que costaba US$1.200, por ejemplo. Ante esto, el Exministro señaló que, en los siete días que estuvo a cargo de la Subdirección Nacional de Control no se enteró de aquello, pero aseveró que el informe de Contraloría analiza desde el 2012 hasta el 2015: 1.152 días, de los cuales, tan solo siete estuvo en funciones, por lo que este periodo consta en el documento.

“A pesar de eso, nosotros no teníamos dicha competencia. REDES –que es la empresa auditora- auditaba los informes y después pasaba a la Subdirección Provincial de Salud en todas las provincias del IESS, que ordenaba o no los pagos. Pero, en todo caso, como Subdirector Nacional de Control, lo que nos competía en ese momento por delegación del Director Nacional de Salud, era hacerle el seguimiento –lo cual lo hicimos-. Pero nosotros entendemos que infamemente se nos trata de vincular políticamente para crear conmoción y especulación”, criticó. (JPM)

Fuente: Ecuavisa