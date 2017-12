Presidente Lenín Moreno otorgó indulto a dos sentenciados por peculado (DOCUMENTOS)

Jorge Peña fue condenado a 8 años, pero se le rebajó la pena a 4; misma pena impuesta a Claudia Rodríguez El Presidente de la República, Lenín Moreno, indultó a Jorge Wladimir Peña Ortiz y Claudia Gabriela Rodríguez Lima, quienes fueron sentenciados a 4 años de prisión por el delito de peculado. En el caso de Peña, desvió USD$48.183,35 en perjuicio del Ministerio de Relaciones Laborales, en cambio, Rodríguez se le acusó de 66 transferencias por USD$46.018,18.

Jorge Wladimir Peña Ortiz ha sido sentenciado a cumplir la pena de 8 años de privación de libertad, modificada por atenuantes a cuatro, que le impuso el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichinchas, por haberle encontrado responsable de la comisión del delito tipificado y sancionado en el primer inciso del artículo 257 del Código Penal, que establece:

"Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, además, abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público".

En el expediente que reposa en el Consejo de la Judicatura, se establece que en 2012 se inició la causa en contra de Peña Ortiz por el delito de peculado.

Peña Ortiz se desempeñaba como servidor del Ministerio de Relaciones Laborales como Contador General, es así que tenía entre sus atribuciones el manejar las cuentas contables, así también el sistema informático ESIGEF, en relación a los fondos de terceros que se encueraban depositados en el Banco Central correspondientes al Ministerio de Relaciones Laborales.

“En diferentes fechas como el 6 de mayo del 2011 se encuentran debitadas de sus cuentas la cantidad de US 37.268,16; de otra parte retrotrayéndonos históricamente hay otra acreditación a su favor el 3 de diciembre del 2009 por US $4.825,oo; y, un tercer valor el 18 de noviembre del 2010 por US $6.090,19; es así que se ha observado que los dos primeros depósitos los cumplió cuando se encontraba en las funciones de Contador General en la calidad de Servidor Público del Ministerio de relaciones Laborales; y la segunda acreditación que se la realiza de la misma manera que se la realiza a través del Sistema ESIGEF”

El informe de indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría General del Estado se refiere a las tres acreencias que suman la cantidad de US $48.183,35 en perjuicio del Ministerio de Relaciones Laborales.

Asimismo, en el proceso se encuentran oficios emitidos a distintas instituciones, en las que se pide que se oficie la detención del implicado.

“(…) de la revisión de los recaudos procesales se ha podido constatar que el sentenciado señor PEÑA ORTIZ JORGE WLADIMIR, no ha cumplido la pena a la que ha sido condenado, se ordena su inmediata localización y captura; a fin de dar cumplimiento con esta providencia, OFÍCIESE a la Dirección Nacional de la Policía Nacional y al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quienes una vez detenido harán conocer al Tribunal de este particular para los fines legales consiguientes”, se indica en el pedido.

En el Decreto Ejecutivo, firmado días atrás por el Presidente de la República, Lenín Moreno, se establece que Peña Ortiz no registra otros procesos judiciales pendientes, se encuentra privado de la libertad desde el 26 de junio del 2017, periodo durante el cual registra una conducta óptima.

Por tanto, decreta: “Concédese el indulto presidencial a favor del señor Jorge Wladimir Peña Ortiz, el cual consiste en perdón de la pena impuesta”.

En cuanto a Claudia Gabriela Rodríguez Lima, ha sido sentenciada a cumplir la pena de cuatro años de privación de libertad, dictado por el Tribunal Primero de Garantías Penales del Carchi por haberle encontrado responsable de la comisión del delito tipificado y sancionado en el primer inciso del artículo 257 del Código Penal, cuyo fallo fue ratificado por la Sala de lo Penal de la Corte Provincia de Carchi.

En el expediente que reposa en el Consejo de la Judicatura, de la misma forma, se establece la investigación por el delito de peculado.

Según el Informe de Indicios de Responsabilidad Penal de la Contraloría General del Estado Delegación Provincial del Carchi correspondiente a la Junta Parroquial de Tufiño, se establecen trasferencias sin sustento legal como resultado del análisis al movimiento de las cuentas corrientes que mantiene la Junta Parroquial de Tufiño en el Banco Central del Ecuador.

“Se detectaron 66 transferencias por cuarenta y siete mil cuatrocientos dieciocho dólares americanos con dieciocho centavos, a varias cuentas bancarias de las cuales no se adjuntó ningún documento que las justifique por lo que se desconoce el objeto del desembolso” por lo que se desprendieron indicios de responsabilidad penal, en contra de Claudia Gabriela Rodríguez Lima, tesorera de la Junta Parroquial Rural de Tufiño y otra persona más que fungí como el Presidente.

Y, al igual que el anterior indultado, en este caso, se emitieron pedidos a la Policía Nacional, con fecha octubre del 2015, para que se la capture a fin de que cumpla con la pena impuesta en sentencia.

Rodríguez Lima no registra otros procesos judiciales pendientes y, se encuentra privada de la libertad desde el 4 de febrero del 2017, periodo durante el cual registra una conducta muy buena.

Por tanto, se decreta: “Concédese el indulto presidencial a favor del señor Jorge Wladimir Peña Ortiz, el cual consiste en perdón de la pena impuesta”.

Con información de Presidencia del Ecuador y Consejo de la Judicatura

