Cuerpo de Bomberos de Quito: En segunda planta de restaurante "Toronto" había una central de gas clandestina

Se encontraba totalmente cubierta por una pared Tras la investigación en el lugar, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que en la segunda planta del restaurante "Toronto", en donde se registró una explosión el pasado 24 de diciembre, se había instalado una central de gas clandestina, misma que no existía durante la verificación realizada por la Institución en el año 2016. La instalación se encontraba totalmente cubierta por una pared, informó.

A continuación difundimos el informe emitido por el Cuerpo de Bomberos de Quito:

En relación a la deflagración ocurrida la noche del 24 de diciembre de 2017, a las 23h10, en el restaurante Nuevo Toronto, ubicado en la Avenida 10 de Agosto y Río Coca, en el sector norte de la ciudad de Quito, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, informa lo siguiente:

El restaurante sí contaba con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), otorgada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la verificación de las medidas de seguridad contra incendios realizada por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, en el mes de abril de 2016, según lo que estipula la Ordenanza Metropolitana No. 470. En donde se constata la existencia de una centralita de gas, ubicada en la planta baja del establecimiento, que cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.

La Ordenanza Metropolitana No. 470, Anexo Técnico 1, Numeral 6.2.1, estipula que: “Los propietarios o, en su defecto, los usuarios de las instalaciones de cilindros o sistemas centralizados de GLP o GNL, son los responsables de la conservación y buen uso de dicha instalación”. En ese sentido, es responsabilidad exclusiva del representante legal de la actividad económica que solicita el licenciamiento mantener permanentemente condiciones idóneas de seguridad contra incendios en el inmueble inspeccionado.

Como resultado de la investigación realizada por parte de la Unidad de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Quito, se determina que en la segunda planta del restaurante se ha instalado una central de gas clandestina, misma que no existía durante la verificación realizada por la Institución en el año 2016, y que se encontraba totalmente cubierta por una pared, en el segundo piso de las instalaciones.

Estas modificaciones no fueron notificadas al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, tal como lo indica la Ordenanza Metropolitana No. 470, Anexo Técnico 1, Numeral 6.2.2, en la que se menciona que: “Las instalaciones de gas combustible deben ser revisadas por parte del dueño del establecimiento, al menos una vez al año a fin de que estas no presenten peligro de fuga, incendios o explosiones. Las modificaciones realizadas en el sistema de distribución de gas combustible GLP/GNL que hayan obtenido su idoneidad, deben ser notificadas al CBDMQ”.

El 6 de febrero del 2017, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito realizó una visita de inspección para verificar las condiciones de seguridad contra incendios en el restaurante Toronto, misma que no se pudo realizar, debido a que el local se encontraba cerrado. Razón por la cual se realizó la notificación No. 6857, de 6 de febrero de 2017, al representante legal del establecimiento comercial. Quien tenía la obligación de comparecer ante la Institución, en el plazo de 5 días, para coordinar la reprogramación de la visita de re inspección; la cual no fue atendida por el propietario del establecimiento.

En ese contexto, la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, en coordinación con la Administración Zonal Eugenio Espejo, realizó una inspección de rutina, en junio de 2017, en la que no se evidenciaron anomalías en el local comercial.

Durante el año 2017, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección de Prevención de Incendios, ha realizado un total de 78.300 inspecciones de verificación de medidas de seguridad contra incendios en el Distrito Metropolitano de Quito, y la atención de 1.015 denuncias ciudadanas para verificar las condiciones de seguridad contra incendios en locales comerciales en la ciudad.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se sumará a las acciones que se encuentra realizando la Fiscalía General del Estado, impulsando las acciones legales pertinentes y presentará las denuncias que sean necesarias, para el esclarecimiento de los hechos. Por lo que se impulsaran las acciones en el ámbito civil, administrativo y penal que correspondan.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, hace un llamado a la comunidad para solicitar la corresponsabilidad ciudadana en la verificación de medidas de seguridad contra incendios, en los establecimientos comerciales localizados en el Distrito Metropolitano de Quito, para prevenir este tipo de lamentables siniestra.

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Quito

(PAY)