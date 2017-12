Asambleísta Pabel Muñoz expone que en veto a Ley de Reactivación Económica se allanaron a 14 puntos y se ratificaron en ocho (AUDIO)

Audio Diciembre 22 - Pabel Muñoz



Aseguró que cambiaron 65% de normativa. "Mejoramos un proyecto malo, pero aun así el Ejecutivo lo vetó" Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, se refirió al veto parcial del Presidente Lenín Moreno a la Ley de Reactivación Económica. "Volvimos a tener un veto complicado, difícil de entender porque estaban algunas cosas, un veto que estaba compuesto de 21 puntos. La Comisión lo que hizo fue agregar eso en 14 puntos. Esa es una cosa novedosa porque lo que generalmente se ha hecho es considerar el veto en su conjunto y votar favorablemente o desfavorablemente".

“A pesar de que nosotros hicimos un trabajo para arreglar una ley que consideramos que no nos vino bien, el Ejecutivo vetó 21 puntos de esa ley. La Asamblea Nacional puede acogerse al veto del Presidente, para lo cual solamente necesita la mitad más uno de sus miembros o puede ratificarse en los textos que fueron validados por la propia Asamblea; si es que pasa esto necesita 92 votos”, acotó.

Por ello, expuso que al veto lo agruparon en 14 puntos. “De esos habíamos dicho que nos podríamos allanar en seis puntos, seis grupos de textos, pero nos vamos a ratificar en ocho. Nos allanamos en aquellos textos que mejoran la redacción, hacen más clara la interpretación de la norma y aquellos que pueden ser útiles para el ejecutivo”.

Para esto puso un ejemplo: “El Ejecutivo estaba haciendo una modificación a lo que puede o no hacer el Banco Central; en este momento, en la ley que está vigente, el Banco Central no puede tener inversiones ni directa ni indirectamente en alguna otra actividad que no sea la actividad financiera en el exterior. Lo que están haciendo en este momento es permitiéndole al Banco Central tener inversiones indirectas en actividades de carácter financiero, se está validando algo que ya hace en este momento”.

Muñoz destacó que validaron un punto, a pesar de la votación abstentiva de cuatro miembros de esta mesa legislativa. “El tema de los buró de créditos, antes operaban en la Superintendencia de Bancos, luego pasaron a actividad privada. La ley actual dice que debería ser la Dirección Nacional de Datos la que debería manejar esto, ha sido un fracaso y estamos viendo el manejo de los buró de créditos a la Superintendencia de Bancos; puede hacerlo de manera directa o indirecta”.

Además, dijo que en el veto se hizo caso a la carta de la Embajada de Estados Unidos “en los términos en que si permiten que sea la Superintendencia de Bancos la que maneje el tema y le dicen que podrá concesionar bajo determinadas normas a empresas y lo harpa bajo licitación y viendo la experiencia de las empresas”.

“Se excedió en este pedido. Muchos sectores alertaron que podría estar en juego el sistema general de preferencias arancelarias, que es el que nos permite tener mejores condiciones para nuestras exportaciones. Lo que terminó pasando en la mesa es que la mayoría de los miembros decidió allanarse, pero cuatro miembros: Juan Cristobal Llloret, Esteban Melo, Carlos Bergman y yo, nos abstuvimos de ese voto porque no es prudente ceder ante las presiones de nadie”, agregó.

Por otro lado, sostuvo que hay ocho grupos donde se decidió mantener los textos de la comisión. “El sector productivo fue muy crítico de esta ley. Si valoramos y vemos, prácticamente nadie en el sector productivo apoyaba la ley entre otras cosas porque la ley decía: Yo le voy a dar un beneficio al exportador habitual, pero la ley decía voy a definir que es exportador habitual en el reglamento posterior. En este momento, lo que le dijo al sector productivo es yo no confío en esto, más bien ponga directamente el concepto en la propia ley y nosotros hicimos eso. Para que esto no sea una camisa de fuerza para el sector público también pusimos el mecanismo con el cual pueda revisarse este concepto, esto fue bien visto, le vamos a dar más seguridad a los beneficiarios de esta ley”.

En el caso de las obras paradas, el gobierno, según Muñoz, “pretendía que el ejecutor de la obra operara, básicamente, como quisiera y después permitiera el ingreso de la Contraloría. Recibimos una carta del Servicio de Compras Públicas donde nos decía que esto no era viable porque la ley ya establece mecanismos para operar cuando una obra está parada, así que decidimos ratificarnos”.

El legislador comentó que incorporaron una disposición en la ley “que dice que en el plazo de 45 días después de aprobada la ley, el órgano regulador (La Junta de Regulación Monetaria y Financiera) deberá juntarse y disminuir los costos de tasas por servicios financieros que los bancos nos cobran a los ciudadanos para que si en el cajero sacamos plata, no nos cobren tanto Si dicen que quieren utilizar medios electrónicos de pago, entonces que no nos cobren las transferencias”.

“En este momento, USD$361 millones es lo que en utilidades maneja el sistema financiero por lo que nos cobra a los usuarios cuando pasamos nuestra tarjeta de débito, hacemos transferencias bancarias, que bajen esos costos. El Ejecutivo vetó este texto y la puso en el sentido de que se reúnan y vean si es necesario la baja Voy a pelearme por todos los votos necesarios para que el día de la votación en el Pleno ojalá aquellos que a veces hacen a un lado cuando de banca se trata, voten así para que la ciudadanía tenga un beneficio concreto”, puntualizó.

Aseguró que tuvo una posición de no dar paso a la pretensión de eliminar el dinero electrónico del Banco Central. “La economía ecuatoriana es dolarizada, necesita hacer algunas cosas como utilizar menos dinero en efectivo y promover todo medio de pago electrónico para que ojala usemos menos dinero en efectivo, se gaste menos dólares y aumente la velocidad de transacciones financieras”.

“La votación que tuvimos fue siete votos a favor de allanarse al veto del Ejecutivo y cuatro en contra, es decir mantenernos en el texto original de la Asamblea. Perdimos esa votación y es probable que tanga 0 votos en el Pleno. Le daremos a la banca privada que se fortalezca, también tiene que apoyar el hombro y si se va a ver beneficiada empiece a disminuir lo que nos cobran”, agregó.

El legislador aseveró que en esta ley “fuimos extremadamente responsables porque hemos tratado de darle la mejor ley posible a la ciudadanía. Si hubiéramos archivado la ley, hubiéramos tenido apoyo significativo porque hubo muchas críticas al proyecto original. Nos hubiéramos hecho los locos si es que hubiéramos dejado que pase, pero de manera responsable modificamos 65% de esa ley, mejoramos un proyecto malo, pero el Ejecutivo lo veta”.

El asambleísta Muñoz explicó que el sector productivo se encuentra muy molesto con el Gobierno Nacional por la falta de entendimiento con el Presidente Moreno y porque la priorización de temáticas no fue la adecuada y no se encuentra reflejada en el Proyecto de Ley de Reactivación Económica, por lo cual este sector ha hecho una disminución significativa de su capital político.

Recordó que el miércoles se realizará la votación definitiva para este proyecto de Ley, pero anunció que mantendrá su negativa, ya que las reformas que han realizado no corresponden al interés de los ecuatorianos: “El día miércoles votaremos de manera definitiva, pero yo me quedaré con la conciencia muy tranquila por dos cosas, por haber hecho el trabajo que la gente me exigió y no haberle fallado a mis votantes, En el caso de dinero electrónico mi voto ya fue en la mesa y nuevamente será negativo”.

Para concluir su entrevista, Pabel Muñoz subrayó que aunque muchos han calificado la labor de la Comisión y de las reformas que plantearon como un esfuerzo inútil, han realizado el mayor esfuerzo posible para el bienestar del país: “Espero que no sea un esfuerzo en vano, pero prefiero hacer un esfuerzo en vano a operar con el capricho, porque desde mi punto de vista siempre estarán las prioridades nacionales”.

(AEH - PF)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio – El Poder de la Palabra