Vicepresidente Glas pedirá permiso a Ministra de Justicia para asistir a Asamblea durante juicio político, anuncia Eduardo Franco Loor (AUDIO)

Audio Diciembre 22 - Eduardo Franco Loor



Anunció, asimismo, que ICSFT vendrá a Ecuador para audiencia de apelación y constatará situación legal del Segundo Mandatario El abogado del Vicepresidente de la República, Jorge Glas, anunció que su defendido pedirá permiso a la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, para ejercer su derecho a defenderse ante la Asamblea Nacional en el juicio político que se tramita en el Poder Legislativo. El jurista anunció que, una vez que entregue la sentencia de 6 años de prisión por escrito, procederán a apelarla, después se recurrirá a la casación, acción extraordinaria de protección ante Corte Constitucional y, sí que se nieguen derechos del Segundo Mandatario, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Jueces no acatan las normas y la ley”, afirmó el abogado, quien dijo que se han violado todas las garantías y derechos constitucionales y legales del Vicepresidente.

“La Asamblea Nacional autorizó el procesamiento penal del Vicepresidente en base a la disposición del artículo 379 y 370 del Código Penal anterior por supuestamente los supuestos hechos delictivos habían ocurrido en el 2008, cuando estaba en vigencia el Código Penal de esa época, pero en aplicación del actual artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, que es el delito de asociación ilícita, en el delito de asociación ilícita del Código Penal anterior, la pena máxima de 6 años, pero esa pena se transformó en menos en de 3 a 5 años en el actual COIP, que es el que autorizó”, explicó.

El abogado recalcó que cuando hay una ley posterior, que beneficia al reo, debe aplicarse esa ley futura, por encima de la que estaba vigente cuando se perpetró la infracción.

“La sentencia, en base a un código penal inexistente, ya derogado, es un absurdo porque debió haberse aplicado el artículo 370, que daba pena máxima de 5 años, por eso es que nosotros presentamos esta instancia de la solicitud de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que significa que, sin nosotros aceptar la culpabilidad del ingeniero Glas, porque es inocente, pero como la ley dice que tiene que presentarse en la misma audiencia o 24 horas después, la suspensión condicional de la pena es en base a delitos que se sancionan y que no pasen de 5 años, que es el caso”, afirmó.

La defensa de Glas pidió aplicar la norma constitucional del principio de favorabilidad, que establece que una ley futura debe prevalecer sobre una ley inferior porque hay una contradicción en cuanto a las penas.

“Eso está señalado en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución, y en el propio Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 5, numeral 12 ¿ pero qué ocurre? A los jueces no les interesa estas normas”, reprochó.

La respuesta de los jueces fue que “no se aplica la suspensión de la pena porque habían puesto 6 años de prisión”, sin embargo, dijo que el principio de favorabilidad está por encima de la ley y cualquier sentencia.

“Por eso creemos que el ingeniero Jorge Glas es un perseguido político, lo que se trata es ganar tiempo, que llegue el mes de enero, porque quieren arrebatarle la Vicepresidencia, entonces, están haciendo tabla rasa de la ley, de los principios”, indicó.

Eduardo Franco Loor está a la espera de que estos días llegue la notificación de la sentencia del pasado 13 de diciembre por escrito.

“Tenemos tres días para apelar, vamos a apelar a una instancia superior, tenemos que agotar todas las instancias nacionales, el recurso de apelación, después vendrá el recurso de casación, después vendrá la acción extraordinaria de protección ante la vulneración de algún principio constitucional de la sentencia de casación ante la Corte Constitucional, en caso que se nieguen los derechos del Vicepresidente, porque es un entramando político, recurriríamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica”, detalló.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre el juicio penal que se tramita en la Asamblea, el abogado Franco Loor respondió: “Este es un país que, realmente, da pena decirlo, pero no vivimos un Estado de derecho, lee el artículo 129 de la Constitución, no se necesita ser abogado, cualquier estudiante de colegio deduce cuáles son los delitos que merecen enjuiciamiento político, el delito de asociación ilícita no consta como un delito que sea merecedor de juicio político, la Corte dijo lo contrario, estamos en un país de replay”.

“Jorge Glas me dijo ayer en Quito que él va a defenderse, va a solicitar a la Ministra de Justicia que se le permita ir a la Asamblea, el derecho de defensa es sustancial en un procesado”, informó.

“No me sorprendería que en Parlamento, ahí no hay ley, que hacen lo que la mayoría manda, y como el Gobierno tiene mayoría con la derecha, hagan lo que quieran”, enfatizó el jurista, al tiempo de recalcar que “existen normas, pero son violadas y transgredidas”.

“En su momento, esto tendrá una reparación porque la injusticia no es eterna”, acotó.

Sobre el pronunciamiento del Consejo Internacional que Apoya el Juicio Justo y los Derechos Humanos (ICSFT) por sus siglas en inglés, con sede en Ginebra, Suiza, en el que se asegura la constatación de “múltiples irregularidades que violan la ley” y normas constitucionales en el caso del Vicepresidente de la República, Jorge Glas, el abogado del Segundo Mandatario afirmó: “Ellos están listos para venir a Ecuador apenas se señale fecha para la audiencia de apelación”.

“Estamos al tanto de toda esta documentación porque, además, hemos mandado a todo el mundo, a todos los comités de derechos humanos esta violación flagrante que se está cometiendo en Ecuador contra el Vicepresidente”, indicó.

Para los primeros días de enero se efectuaría la audiencia de apelación, este organismo podrá venir y constar la situación.

“Están pidiendo la inmediata libertad, incluso, cuando se ordenó la prisión preventiva, el 2 de octubre, de Jorge Glas, Vicepresidente del Ecuador, no estaban cumplidos los requisitos porque jamás pensó en abandonar el país, fugarse”, acotó.

“Habrá juicio de repetición contra todos los funcionarios”, anunció.

Además, escuche en la pestaña de AUDIO: